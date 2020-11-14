Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020

Украине спрогнозированы морозные и теплые дни / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная на протяжении ряда дней.

Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа, рассказал эксперт в эфире Obozrevatel TV.

По словам собеседника также украинскому государству на протяжении месяца светят шесть более-менее теплых дней – температура составит +2…+4 градуса.

Горбань добавил, что относительно теплыми могут быть такие периоды: 21-23 ноября и 25-27 число.