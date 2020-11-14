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Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020

14 ноября 2020, 14:07

Ближайшие морозы в Украине ожидаются 19-20 ноября, предупредил эксперт.

Стало известно, когда в Украине спрогнозированы морозные и теплые дни – Морозы 2020
Украине спрогнозированы морозные и теплые дни / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная на протяжении ряда дней.

Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа, рассказал эксперт в эфире Obozrevatel TV.

По словам собеседника также украинскому государству на протяжении месяца светят шесть более-менее теплых дней – температура составит +2…+4 градуса.

Горбань добавил, что относительно теплыми могут быть такие периоды: 21-23 ноября и 25-27 число.

  • Ранее географ-метеоролог, климатолог и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой прогноз погоды для Украины составлен на зиму 2020-2021 годов.
  • Эксперт поделилась, что нашей стране синоптики спрогнозировали аномально теплую зиму, но возможно похолодание.

прогноз погоды Погода в Украине Украина морозы 2020
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