Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020

Ближайшие морозы в Украине ожидаются 19-20 ноября, предупредил эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная на протяжении ряда дней.
Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа, рассказал эксперт в эфире Obozrevatel TV.
По словам собеседника также украинскому государству на протяжении месяца светят шесть более-менее теплых дней – температура составит +2…+4 градуса.
Горбань добавил, что относительно теплыми могут быть такие периоды: 21-23 ноября и 25-27 число.
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Автор: Екатерина Присяжнюк