Погода на сегодня: каким регионам повезет с дождями

Погода в Украине сегодня будет жаркой, но кое-где пройдут дожди / Фото pixaby

Погода в Украине в последний рабочий день этой недели - 16 июля 2021 - будет снова жаркой, но все же в некоторых регионах пройдут освежающие дожди. В частности, повезет сегодня западным, северным, восточным областям и Житомирщине.

Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, в течение дня температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов, а местами до +33...+37 градусов.

На Западе и Востоке страны столбики термометров покажут от +30 до +34 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют солнце и дождь. Воздух прогреется до +31...+34 градусов. На Юге сегодня будет сухо и +30...+34 градуса.

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Погода в Киеве в пятницу будет жаркой, но ожидаются небольшие осадки. Днем температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов.

Погода в Украине 16 июля 2021/ meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 16 июля 2021

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +32...+34

Суммы – +32...+34

Полтава – +31...+33

Днепр – +33...+35

Запорожье – +31...+33

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +31...+33

Киев – +32...+34.

Когда спадет жара в Украине

Ослабление жары придет в Украину 20-го июля. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также прогнозирует, что более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40.