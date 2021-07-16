Погода на сегодня: каким регионам повезет с дождями

В целом, погода в Украине 16 июля будет очень жаркой. В течение дня температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов, а местами до +33...+37 градусов.
Погода в Украине в последний рабочий день этой недели - 16 июля 2021 - будет снова жаркой, но все же в некоторых регионах пройдут освежающие дожди. В частности, повезет сегодня западным, северным, восточным областям и Житомирщине.
Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, в течение дня температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов, а местами до +33...+37 градусов.
На Западе и Востоке страны столбики термометров покажут от +30 до +34 градусов.
В северных областях синоптики прогнозируют солнце и дождь. Воздух прогреется до +31...+34 градусов. На Юге сегодня будет сухо и +30...+34 градуса.
Погода в Киеве в пятницу будет жаркой, но ожидаются небольшие осадки. Днем температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 16 июля 2021
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +32...+34
- Кропивницкий – +32...+34
- Черкассы – +32...+34
- Чернигов – +32...+34
- Суммы – +32...+34
- Полтава – +31...+33
- Днепр – +33...+35
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +32...+34
- Луганск – +32...+34
- Харьков – +31...+33
- Киев – +32...+34.
Когда спадет жара в Украине
Ослабление жары придет в Украину 20-го июля. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.
Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также прогнозирует, что более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40.