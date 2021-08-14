УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами

14 августа 2021, 06:02
Прослушать новость
Остановить

Температура воздуха в субботу снизится, а в воскресенье снова подскочит на несколько градусов, прогнозирует синоптик. Но жары в +34 градуса уже не будет.

погода, зонт
Погода в Украине на выходных будет сухой и солнечной / Фото pixaby

Погода в Украине в течение выходных 14-15 августа будет местами облачной, но теплой и преимущественно сухой. Дожди пройдут лишь в нескольких регионах на Юге и Востоке страны.

Прогноз погоды на 14 августа 2021

В субботу дожди с грозами ночью и днем возможны в районах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптик прогнозирует по всей стране усиление ветра юго- или северо-западного, северного и северо-восточного направлений, 5-10 м/с.

Жара в Украине отступит. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов, теплее будет на Закарпатье и в южных областях – около +27... +29.

Ночью будет совсем прохладно - столбики термометров покажут +10... +14 на Западе, +11... +15 - в Центре, на Севере и Востоке, +13... +16 - на Юге.

Реклама

В Киеве сегодня сухо и тепло. Столбики термометров максимально покажут +28 градусов днем и +16 - ночью.

В субботу на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине и Киевщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на сегодня - 14 августа 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 августа 2021

В воскресенье осадки также не прогнозируют. Температура воздуха повысится на несколько градусов – на всей территории страны ожидается в пределах +13... +18 ночью и +27... +31 - днем.

Погода в Киеве 15 августа также будет сухой и солнечной. Днем воздух прогреется до +29...+31 градуса, ночью - около +16.

Прогноз погоды на 15 августа 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
  • Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
  • Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Праздник Маковея: традиции и запреты дня, поздравленияПраздник Маковея: традиции и запреты дня, поздравления Жена Артура Пирожкова игриво засветила трусики во время забав с подругойЖена Артура Пирожкова игриво засветила трусики во время забав с подругой Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцыСекс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы Украина недополучила десять Олимпийских медалейУкраина недополучила десять Олимпийских медалей Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказатьсяМеню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться

Последние новости

06:02

Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами

05:45

Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться Видео

05:28

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

05:02

Почему женщинам полезно есть шоколад вечером - ответ диетологов

04:46

Звезда Квартала разделась на безлюдном пляже обнажила ягодицы после купания

Реклама
04:21

Какой витамин защищает тело от опасного атеросклероза - ответ ученых

03:50

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

03:05

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

02:35

Настя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркалом

02:03

Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику

01:37

Отравление грибами: в Минздраве назвали главные симптомы и рассказали, что делать Видео

00:51

Ученые рассказали, как растворимый кофе влияет на здоровье Видео

00:20

Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известие

00:08

Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Видео

13 августа, пятница
23:55

Украинцам экономически невыгодно иметь автомобиль: в чем причина Видео

23:29

Трогательная история: малыш без пищевода, которого бросила мать, выздоровел и обрел семью Видео

22:58

Климатолог рассказала, какими будут зимы в Украине Видео

22:54

Названы упражнения, которые снижают риск развития онкологии Видео

22:32

Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины": что изменится Видео

21:53

В Луганской области 17-летний устроил стрельбу из ружья по детям и тяжело ранил ребенка Видео

Реклама
21:47

В Украине нет тест-систем на штамм "Йота" - Минздрав Видео

21:30

Жуткое ДТП на Одесчине: на месте аварии скончались трое копов Видео

21:19

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

21:04

Очередное разоблачение "нищенки": во Львове попрошайка-инвалид оказалась ходячей Видео

20:57

В Киеве посреди улицы гуляли козы и прыгали по машинам Видео

20:39

"Возмутительная война РФ на Донбассе, которая убила более 14 тысяч человек": Кулеба ответил Лаврову Видео

20:30

Магнитная буря 14 августа 2021 – что делать Видео

20:08

Зеленский резко отреагировал на нападение в центре Киева на Беленюка Видео

20:04

Голодал два дня: на Харьковщине горе-мать ушла пьянствовать, оставив дома одного двухлетнего сына

19:45

Китай стал самым крупным торговым партнером Украины - Госстат Видео

19:34

Группа Антитела объяснила отказ выступать на концерте ко Дню Независимости 24 августа

19:30

Отныне карьера Магучих быстро пойдет вниз мнение

19:27

До миллиарда долларов в руки режима Лукашенко: МВФ готовит помощь для Беларуси – Bloomberg Видео

19:26

Лучше оливкового: врач назвала полезные для сердца и сосудов масла Видео

19:04

В Украине в разгар сезона подорожали дыни: с чем это связано Видео

18:51

Леся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фото

18:22

На Хмельнитчине пенсионера засудили за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн Видео

18:21

В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева Видео

18:20

Эксперты прогнозируют резкое изменение условий для украинского экспорта уже в следующем году

18:13

Не было денег на билет: ребенок после реабилитации в Сумах решил пешком пойти домой в Шостку

Реклама
18:04

Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

17:59

Смертельное ДТП на Волыни: машину разорвало на части, а водитель скончался на месте Видео

17:50

Экономисты рассказали, какими будут цены на экспортном рынке железной руды и металлопродукции Видео

17:46

Синоптики назвали дату атаки мощной жары в Украине Видео

17:40

Лучший друг Тарантино создатель Города Грехов заключил внушительный договор с HBO

17:36

Запуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому Видео

17:26

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

17:20

Кризис контейнерного рынка в 2020 году - мнение Павла Лисицина, президента "Евротерминала" новости компании

17:19

Кристина Орбакайте показала грудь на пляже в Греции

17:13

Олимпийского чемпиона Беленюка оскорбили в центре Киева Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять