Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами

Температура воздуха в субботу снизится, а в воскресенье снова подскочит на несколько градусов, прогнозирует синоптик. Но жары в +34 градуса уже не будет.
Погода в Украине в течение выходных 14-15 августа будет местами облачной, но теплой и преимущественно сухой. Дожди пройдут лишь в нескольких регионах на Юге и Востоке страны.
Прогноз погоды на 14 августа 2021
В субботу дожди с грозами ночью и днем возможны в районах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.
Кроме того, синоптик прогнозирует по всей стране усиление ветра юго- или северо-западного, северного и северо-восточного направлений, 5-10 м/с.
Жара в Украине отступит. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов, теплее будет на Закарпатье и в южных областях – около +27... +29.
Ночью будет совсем прохладно - столбики термометров покажут +10... +14 на Западе, +11... +15 - в Центре, на Севере и Востоке, +13... +16 - на Юге.
В Киеве сегодня сухо и тепло. Столбики термометров максимально покажут +28 градусов днем и +16 - ночью.
В субботу на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине и Киевщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 15 августа 2021
В воскресенье осадки также не прогнозируют. Температура воздуха повысится на несколько градусов – на всей территории страны ожидается в пределах +13... +18 ночью и +27... +31 - днем.
Погода в Киеве 15 августа также будет сухой и солнечной. Днем воздух прогреется до +29...+31 градуса, ночью - около +16.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
- Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
- Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.