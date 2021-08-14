Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами

Погода в Украине на выходных будет сухой и солнечной / Фото pixaby

Погода в Украине в течение выходных 14-15 августа будет местами облачной, но теплой и преимущественно сухой. Дожди пройдут лишь в нескольких регионах на Юге и Востоке страны.

Прогноз погоды на 14 августа 2021

В субботу дожди с грозами ночью и днем возможны в районах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптик прогнозирует по всей стране усиление ветра юго- или северо-западного, северного и северо-восточного направлений, 5-10 м/с.

Жара в Украине отступит. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов, теплее будет на Закарпатье и в южных областях – около +27... +29.

Ночью будет совсем прохладно - столбики термометров покажут +10... +14 на Западе, +11... +15 - в Центре, на Севере и Востоке, +13... +16 - на Юге.

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В Киеве сегодня сухо и тепло. Столбики термометров максимально покажут +28 градусов днем и +16 - ночью.

В субботу на Харьковщине, Луганщине, Сумщине, Полтавщине и Киевщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на сегодня - 14 августа 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 августа 2021

В воскресенье осадки также не прогнозируют. Температура воздуха повысится на несколько градусов – на всей территории страны ожидается в пределах +13... +18 ночью и +27... +31 - днем.

Погода в Киеве 15 августа также будет сухой и солнечной. Днем воздух прогреется до +29...+31 градуса, ночью - около +16.

Прогноз погоды на 15 августа 2021 / meteo.gov.ua

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