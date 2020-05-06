От заморозков до летнего зноя: синоптики удивили прогнозом на май 2020

Май будет теплым, заявили в Укргидрометцентре / 1zoom.ru

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, в первой половине мая в большинстве областей Украины, а во второй половине месяца – в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через + 15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южных регионах страны в первой половине мая, на остальной территории – во второй половине мая. Ныне в мае средняя месячная температура предполагается 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений (1981-2010 гг). Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах (80-100%) средних значений за базовый период", - сообщил синоптик Сегодня.

Читайте такжеСнег и заморозки в мае: украинцам пообещали аномальную погодуВ свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух утверждает, что май будет теплым и с количеством осадков близким к нормам – это 60-80 мм в большинстве регионов.

"Но картина по регионам окажется разной: на юге возможен недостаток дождей, а на севере и в Карпатах – избыток. Погода весь месяц ожидается неустойчивой из-за нескольких циклонов, которые станут перемещаться по территории Украины и принесут грозы, шквалы. Но эти циклоны небольшие, поэтому ожидать, что дожди пройдут везде, не приходится".

По ее оценке, в мае погода будет более летней, чем весенней, то есть среднесуточная температура превысит 15 градусов тепла. Днем максимальная температура перейдет за 25 градусов тепла, ночи тоже окажутся достаточно теплыми, выше +10 градусов. Но май – капризный месяц, поэтому сохраняется небольшая вероятность ночных заморозков.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.