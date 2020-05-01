"Кому достанется основная порция влаги": синоптик дала прогноз на 2 мая

Прогноз погоды на завтра не для всей Украины дождливый.
Погода в Украине в субботу, 2 мая, на части территории прогнозируется дождливая, основная порция влаги достанется западной части страны, а также Житомирской и Винницкой областям.
Локальные дожди ожидаются в Одесской, Харьковской и Сумской областях, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, сухая погода прогнозируется в большинстве районов юга, центра и востока украинского государства.
Погода на завтра в Украине
Температура воздуха днем на больше части территории составит +18…+24 градуса, на западе ожидается немного свежее – +14…+18, а на востоке, в Кропивницком в Днепре прогнозируется немного теплее – до +26.
Погода в Киеве
Температура воздуха днем повысится до +22 градусов, существенный дождь маловероятен, возможны локальные осадки.
Читайте такжеПогода на майские праздники 2020 в Украине – где жара, а где дождиВ Укргидрометцентре спрогнозировали, что 2 мая на большей части территории нашей страны ожидаются дожди с грозами. В Киеве тоже прогнозируется гроза. Синоптики отметили, что максимальная дневная температура в столице может составить +23 градуса.
Ранее Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды для украинского государства на май. Синоптики поделились, что на протяжении месяца средняя температура может составить до +18 градусов.