"Кому достанется основная порция влаги": синоптик дала прогноз на 2 мая

Завтра часть Украины получит основную порцию влаги, предупредила синоптик / Reuters

Погода в Украине в субботу, 2 мая, на части территории прогнозируется дождливая, основная порция влаги достанется западной части страны, а также Житомирской и Винницкой областям.

Локальные дожди ожидаются в Одесской, Харьковской и Сумской областях, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сухая погода прогнозируется в большинстве районов юга, центра и востока украинского государства.

Погода на завтра в Украине

Температура воздуха днем на больше части территории составит +18…+24 градуса, на западе ожидается немного свежее – +14…+18, а на востоке, в Кропивницком в Днепре прогнозируется немного теплее – до +26.

Погода в Киеве

Температура воздуха днем повысится до +22 градусов, существенный дождь маловероятен, возможны локальные осадки.

Читайте такжеПогода на майские праздники 2020 в Украине – где жара, а где дождиВ Укргидрометцентре спрогнозировали, что 2 мая на большей части территории нашей страны ожидаются дожди с грозами. В Киеве тоже прогнозируется гроза. Синоптики отметили, что максимальная дневная температура в столице может составить +23 градуса.

В субботу на большей части территории Украины будут грозы, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

Ранее Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды для украинского государства на май. Синоптики поделились, что на протяжении месяца средняя температура может составить до +18 градусов.