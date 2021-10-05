Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах

Воздух сегодня максимально прогреется до +19 градусов. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье. Холоднее всего – на Востоке и Севере.
Погода в Украине во вторник, 5 октября, будет сухой и прохладной. Синоптик не прогнозирует осадков до конца текущей недели. При этом ожидаются туманы и сильный ветер.
Температура воздуха сегодня не будет превышать +19 градусов, сообщили в Укргидрметцентре. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье. Холоднее всего – на Востоке и Севере. В частности, в Харьковской и Сумской областях столбики термометров не поднимутся выше 12-15 градусов.
Ночи останутся холодными, ожидаются периодические заморозки. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Кроме того, порывистый ветер ожидают в Крыму и на Приазовье. Также Украину могут накрыть туманы.
Погода в Киеве сегодня будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, днем - потеплеет до +14...+16 градусов.
Погода в городах Украины 5 октября
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницький – +14...+16
- Луцк – +15...+17
- Ровно – +14...+16
- Житомир – +13...+15
- Винница – +14...+16
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +14...+16
- Сумы – +12...+15
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +14...+16
- Запорожье – +16...+18
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +13...+15
- Киев – +14...+16.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. В страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями. Осадки ожидаются с 8 октября.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.
В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.