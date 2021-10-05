УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах

5 октября 2021, 07:13
Прослушать новость
Остановить

Воздух сегодня максимально прогреется до +19 градусов. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье. Холоднее всего – на Востоке и Севере.

туман, погода, осень
Украину накроют туманы, свидетельствует прогноз погоды / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине во вторник, 5 октября, будет сухой и прохладной. Синоптик не прогнозирует осадков до конца текущей недели. При этом ожидаются туманы и сильный ветер.

Температура воздуха сегодня не будет превышать +19 градусов, сообщили в Укргидрметцентре. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье. Холоднее всего – на Востоке и Севере. В частности, в Харьковской и Сумской областях столбики термометров не поднимутся выше 12-15 градусов.

Ночи останутся холодными, ожидаются периодические заморозки. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Кроме того, порывистый ветер ожидают в Крыму и на Приазовье. Также Украину могут накрыть туманы.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, днем - потеплеет до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 5 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 5 октября

  • Ужгород – +19...+21
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницький – +14...+16
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +14...+16
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +14...+16
  • Сумы – +12...+15
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – +13...+15
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +14...+16.

Реклама

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. В страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями. Осадки ожидаются с 8 октября.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.

viber
синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозковУкраинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делатьАстрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" В Украину идет резкое похолодание и новая опасностьВ Украину идет резкое похолодание и новая опасность Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещанияГороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания

Последние новости

07:13

Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах

06:43

Академик объяснил, когда будет необходима третья доза вакцины против COVID-19

06:23

Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили мнение

05:40

Страхи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФ

05:26

Угроза преждевременной смерти: эксперт назвала топ вредных молочных продуктов

Реклама
05:25

Диетолог рассказала о пользе квашеных овощей: сколько их можно есть в день

04:57

В октябре "взлетят" цены на газ: кому и где поднимут тарифы Видео

04:14

Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

03:31

Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки Видео

03:12

Можно ли есть горсть орехов каждый день - ответ диетолога Видео

02:55

Инфекционист назвал вакцину, которая остановит пандемию COVID-19 Видео

02:07

Ученые выяснили, почему COVID-вакцина далеко не всегда эффективна Видео

01:50

Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена/качество

01:14

Приметы на 5 октября: что нельзя делать в Фокин день и как не попасть в беду Видео

00:49

Диетолог рассказал, какая рыба безполезна для организма

00:21

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

04 октября, понедельник
23:51

Фагот удивил признанием после вылета из Танцев со звездами Видео

23:38

Медик рассказал, как связано употребление фруктов и болезни печени

23:01

Бывшие солистки группы Тату объявили о воссоединении, продюсер негодует

23:01

Когда снова заработает Facebook и Instagram Видео

Реклама
22:34

Цукерберг потерял миллиарды из-за глобального сбоя в Facebook Видео

22:14

Слили данные 1,5 млрд человек: причина и детали последствий масштабного сбоя соцсетей

22:06

Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание Видео

21:49

Пока жена работала: в Одессе мужчина зверски насиловал 7-летнюю падчерицу Видео

21:32

Во Львовской области рекордное количество детей болеет коронавирусом Видео

21:19

Выпивали и поддерживали любой "движ": арестованы все подозреваемые в смертельном избиении копа Фото Видео

20:47

"Сходка" в Трускавце больше была нужна Зеленскому, чем его депутатам мнение

20:21

В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok Видео

20:17

Рада начала процедуру отставки Разумкова с должности спикера

20:03

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой Видео

19:24

"Я не знаю, человек ли это": мать убитой Мирославы Третьяк хочет пожизненного для душегуба ее дочки

19:21

О чем может говорить частая отрыжка и когда нужно обращаться к врачу

19:16

"Мальдивы в огне": украинская каратистка показала сексуальную фигуру в купальнике

19:14

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

19:14

Арахамия выдвинул резкие обвинения в адрес Разумкова Видео

19:02

Инфекционист рассказал, как фейковые COVID-сертификаты могут наделать беды в Украине Видео

18:58

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

18:40

В Минздраве назвали тревожные симптомы, при которых больному коронавирусом нужна госпитализация

18:30

"Ваша ученица лесбиянка?": в Николаеве заметили странную рекламу для учителей (фото)

18:29

В ЕС рекомендовали третью дозу вакцины от коронавируса, но лишь для "избранных"

Реклама
18:15

Под Киевом устроили драку со стрельбой за место в такси: "Не смогли определиться, кто поедет первым"

18:12

Северный поток-2 начали заполнять газом Видео

18:00

Украинские дизайнеры попали в громкий скандал из-за обложки для российского журнала Elle

17:56

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Фото

17:54

Украина и ЕС обсуждают новую военно-учебную миссию - МИД

17:31

На уроке труда школьнику "заехали" стульчиком в висок, учитель не отреагировал

17:28

Укрзализныця подписала контракт на достройку Дарницкого моста по программе Зеленского

17:27

"Он появился очень недавно". Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена Видео

17:23

"Донести всеми возможными способами": Зеленский дал Кабмину коронавирусное поручение Видео

16:58

Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять