Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах

Украину накроют туманы, свидетельствует прогноз погоды / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине во вторник, 5 октября, будет сухой и прохладной. Синоптик не прогнозирует осадков до конца текущей недели. При этом ожидаются туманы и сильный ветер.

Температура воздуха сегодня не будет превышать +19 градусов, сообщили в Укргидрметцентре. Теплее всего будет на Юге, а также на Закарпатье. Холоднее всего – на Востоке и Севере. В частности, в Харьковской и Сумской областях столбики термометров не поднимутся выше 12-15 градусов.

Ночи останутся холодными, ожидаются периодические заморозки. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Кроме того, порывистый ветер ожидают в Крыму и на Приазовье. Также Украину могут накрыть туманы.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, днем - потеплеет до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 5 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 5 октября

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +14...+16

Сумы – +12...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +16...+18

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16.

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Погода в Украине

По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. В страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями. Осадки ожидаются с 8 октября.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.