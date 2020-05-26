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Какой будет погода в июне 2020 – прогноз Укргидрометцентра

26 мая 2020, 12:39

Синоптик прогнозирует температуру воздуха в пределах 18-22 градусов тепла.

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Прогноз погоды на июнь 2020 озвучили украинские синоптики / 1zoom.ru

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь 2020 в Украине.

В частности, синоптик прогнозирует, что в течение первого месяца лета  средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах - около 14-15 градусов тепла. Это на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

При этом месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре уточнили, что в июне средняя месячная температура воздуха составляет от 16 до 21 градуса тепла, в горных районах  - от +9 до +15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 градусов, в горных районах - 24-31 градусов выше нуля, абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

В июне среднее месячное количество осадков составляет 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.

"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - отмечает синоптик.

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Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

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