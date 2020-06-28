Погода в Украине в июле 2020: синоптик предупредил о ливнях и назвал температуру

В начале июля в Украине будут ливни, предупредил синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 и предупредил, что ливни ожидаются 1-2 и 5 числа.

В начале июля дневная температура ожидается около 25-27 градусов, а ночью может быть до +18, рассказал эксперт Obozrevatel.

По его словам, после 11 июля температура может повыситься до +31 градуса.

"Сухая и жаркая погода в Украине будет стоять до 21 июля, и с начала третьей декады месяца температура немного снизится – до +25...+27 днем", – сказал Горбань.

Собеседник добавил, что погода в Украине в июле 2020 года станет дождливой в конце месяца, осадки накроют большую часть государства, и температура снизится до +24…+26 градусов. Только в южных областях прогнозируется довольно высокая температура – до +29.

Читайте такжеОт засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климатаРанее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле в нашей стране средняя месячная температура будет в пределах +20…+25 градусов (выше метеорологических норм).