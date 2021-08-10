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Погода в Украине резко поменяется и атакует опасная жара

10 августа 2021, 21:08
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Синоптики прогнозируют сильные грозы, возможны шквалы и ливни.

Погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине может резко поменяться во многих регионах в ближайшие дни. Как прогнозируют синоптики, стоит ожидать грозу, шквалы и проливные дожди. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.

Как сообщают синоптики Укргидрометцпнтра, на востоке грозы накроют почти все области, кроме Полтавы. На северо-востоке возможны ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +32 +33 градусов.

В южной части грозами зацепит только Херсонскую область и Крым, в остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +19 до +22 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму гроза, ночью +19 +21 градус, днем +27 +29 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, ожидается небольшая облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные грозы, возможны шквалы и ливни. Ночью в регионе упадет температура до +13 +16 градусов, днем ожидается от +24 до +28 градусов.

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В центре страны будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем будет комфортно, от +24 до +28 градусов.

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В Киеве 11 августа без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа

  • Ужгород – + 27...+29
  • Львов – + 24...+26
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – + 25...+27
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – + 26...+28
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – + 24...+26
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – + 26...+28
  • Одесса – + 29...+31
  • Николаев – + 29...+31
  • Херсон – + 28...+30
  • Симферополь – + 27...+29
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – + 26...+28
  • Чернигов – + 26...+28
  • Сумы – + 27...+29
  • Полтава – + 26...+28
  • Днепр – + 27...+29
  • Запорожье – + 29...+31
  • Донецк – + 30...+32
  • Луганск – + 31...+33
  • Харьков – + 29...+31
  • Киев – + 27...+29

Подробный прогноз на две недели в Киеве:

Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

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