Погода в Украине резко поменяется и атакует опасная жара

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине может резко поменяться во многих регионах в ближайшие дни. Как прогнозируют синоптики, стоит ожидать грозу, шквалы и проливные дожди. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.

Как сообщают синоптики Укргидрометцпнтра, на востоке грозы накроют почти все области, кроме Полтавы. На северо-востоке возможны ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +32 +33 градусов.

В южной части грозами зацепит только Херсонскую область и Крым, в остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +19 до +22 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму гроза, ночью +19 +21 градус, днем +27 +29 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, ожидается небольшая облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные грозы, возможны шквалы и ливни. Ночью в регионе упадет температура до +13 +16 градусов, днем ожидается от +24 до +28 градусов.

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В центре страны будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем будет комфортно, от +24 до +28 градусов.

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В Киеве 11 августа без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа

Ужгород – + 27...+29

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – + 26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – + 24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – + 26...+28

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 29...+31

Киев – + 27...+29

Подробный прогноз на две недели в Киеве:

Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.