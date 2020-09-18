Погода в Украине в сентябре: метеоролог спрогнозировала конец холодного периода

В Украине будет теплеть после 22 сентября, поделилась прогнозом метеоролог / УНИАН

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук – метеоролог Татьяна Адаменко, сообщила, что погода в Украине в сентябре 2020 года стала очень холодной из-за атмосферного фронта с Арктики.

Период прохладной погоды в украинском государстве продлится до 22 сентября, на протяжении этого периода 18 число – самое холодное, днем температура не ожидалась выше +15 градусов, рассказала эксперт Obozrevatel.

По словам собеседницы, после 22 сентября в Украине будет теплеть.

Также Адаменко спрогнозировала, что на протяжении ближайших десяти дней не будет нормальных осадков.

"Дальше мы будем пребывать в периоде прохладной погоды до 22 сентября, а затем начнется постепенное повышение температуры до 20-25 градусов, на юге – до 27 градусов выше нуля к 27 сентября", – поделилась метеоролог.