Погода в Украине в сентябре: метеоролог спрогнозировала конец холодного периода

В нашей стране скоро потеплеет, сообщила эксперт.
Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук – метеоролог Татьяна Адаменко, сообщила, что погода в Украине в сентябре 2020 года стала очень холодной из-за атмосферного фронта с Арктики.
Период прохладной погоды в украинском государстве продлится до 22 сентября, на протяжении этого периода 18 число – самое холодное, днем температура не ожидалась выше +15 градусов, рассказала эксперт Obozrevatel.
По словам собеседницы, после 22 сентября в Украине будет теплеть.
Также Адаменко спрогнозировала, что на протяжении ближайших десяти дней не будет нормальных осадков.
"Дальше мы будем пребывать в периоде прохладной погоды до 22 сентября, а затем начнется постепенное повышение температуры до 20-25 градусов, на юге – до 27 градусов выше нуля к 27 сентября", – поделилась метеоролог.
- Ранее Татьяна Адаменко уже делилась прогнозом погоды для Украины на сентябрь 2020 года.
- Метеоролог говорила, что в нашей стране осень уже традиционно будет теплее, чем обычно. Также эксперт сказала, что лето в Украине продлится до конца сентября.