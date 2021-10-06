Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября

Синоптики прогнозируют на 6 октября незначительное похолодание в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в среду, 6 октября, будет сухой и солнечной - столбики термометров поднимутся в среднем до +13... +15 градусов. При этом будет ветрено. Самые сильные порывы ветра ожидают в западных и юго-восточных областях.

Сухой и солнечный день ожидают во всех областях, осадков не будет по всей территории Украины, передает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха снизится до +13...+16 градусов. Ночью местами ожидают заморозки, они не грозят лишь Закарпатью и значительной части южных областей.

Кроме того, будут дуть сильные ветры. Самые мощные порывы - в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Погода в Киеве сегодня будет сухой и ветреной, воздух прогреется до +12...+14 градусов.

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Отметим, из-за усиления ветра синоптики Укргидрометцентра объявили І уровень опасности ("желтый").

Погода в Украине 6 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 6 октября 2021

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – + 14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +16...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14

Погода в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что после короткого периода потепления в октябре погода кардинально изменится. До конца осени в Украине ожидается существенное снижение температуры воздуха. Если в середине осени будет холодно и дождливо, местами заморозки, то в ноябре стоит ожидать первых снегопадов и настоящих морозов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными. Ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.