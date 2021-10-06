Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября

Сухой и солнечный день ожидается во всех областях. При этом из-за усиления ветра объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине в среду, 6 октября, будет сухой и солнечной - столбики термометров поднимутся в среднем до +13... +15 градусов. При этом будет ветрено. Самые сильные порывы ветра ожидают в западных и юго-восточных областях.
Сухой и солнечный день ожидают во всех областях, осадков не будет по всей территории Украины, передает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха снизится до +13...+16 градусов. Ночью местами ожидают заморозки, они не грозят лишь Закарпатью и значительной части южных областей.
Кроме того, будут дуть сильные ветры. Самые мощные порывы - в западных областях, в Крыму и Приазовье.
Погода в Киеве сегодня будет сухой и ветреной, воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Отметим, из-за усиления ветра синоптики Укргидрометцентра объявили І уровень опасности ("желтый").
Погода в городах Украины 6 октября 2021
- Ужгород – +15...+17
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +13...+15
- Житомир – +12...+14
- Винница – +13...+15
- Одесса – + 14...+16
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +16...+17
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +12...+14
- Киев – +12...+14
Погода в Украине
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что после короткого периода потепления в октябре погода кардинально изменится. До конца осени в Украине ожидается существенное снижение температуры воздуха. Если в середине осени будет холодно и дождливо, местами заморозки, то в ноябре стоит ожидать первых снегопадов и настоящих морозов.
По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными. Ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.