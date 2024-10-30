Когда последний шанс насладиться теплом: синоптики порадовали погодой

Сегодня тепло еще побудет, говорит синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик рассказала о погоде на конец октября / фото: pexels

О чем идет речь:

Какой будет погода 30 и 31 октября

Чего ждать киевлянам

Когда придет похолодание

Сегодня, 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода.

Такую информацию предоставила синоптик Наталья Диденко.

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"Сегодня тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше, в частности, увеличится облачность", - рассказала она.

Небольшие дожди возможны:

в западных областях;

в Винницкой, Черкасской, Житомирской;

в Киевской и Черниговской областях.

Наталия Диденко - инфографика / Главред

На остальной территории Украины пока что без осадков.

"Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и области

В то же время киевлянам синоптик посоветовала больше гулять и ловить минуты солнышка.

"Потому что уже завтра, в среду, набегут облака, даже в отдельных районах столицы что-то может капнуть. Правда, температура воздуха еще остается высоченной, около +12 градусов", - написала она.

Когда в Украине ждать похолодания?

Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов.

"Ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, надо бы подготовиться, дорогие коммунальщики! Октябрь завершается замечательно, ноябрь начнется логично. Все, как нам надо!", - подытожила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Какая будет погода 31 октября?

В то же время, как сообщил "Укргидрометцентр", в четверг, 31 октября, в Украине будет дождь почти повсеместно, за исключением южных областей. Ночные температуры будут оставаться положительными по всей территории.

Самая холодная ночь ожидается на востоке и северо-востоке, а также в части центральных областей, где температура составит около +2...+4 градуса.

В частности, прохладно будет в:

Донецкой, Харьковской;

Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Самая теплая ночь ожидается на западе - во Львовской, Волынской, Житомирской, Тернопольской областях до +8, а в Киеве до +9 градусов.

Днем самые низкие температуры предполагаются, например, в Сумской области - +7...+9 градусов, а самые высокие - в Николаевской области, Крыму и Закарпатье, где будет +13...+15.

Погода в Украине 31 октября / фото: meteo.gov.ua

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