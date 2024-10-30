Когда последний шанс насладиться теплом: синоптики порадовали погодой

О чем идет речь:
- Какой будет погода 30 и 31 октября
- Чего ждать киевлянам
- Когда придет похолодание
Сегодня, 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода.
Такую информацию предоставила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше, в частности, увеличится облачность", - рассказала она.
Небольшие дожди возможны:
- в западных областях;
- в Винницкой, Черкасской, Житомирской;
- в Киевской и Черниговской областях.
На остальной территории Украины пока что без осадков.
"Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве и области
В то же время киевлянам синоптик посоветовала больше гулять и ловить минуты солнышка.
"Потому что уже завтра, в среду, набегут облака, даже в отдельных районах столицы что-то может капнуть. Правда, температура воздуха еще остается высоченной, около +12 градусов", - написала она.
Когда в Украине ждать похолодания?
Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов.
"Ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, надо бы подготовиться, дорогие коммунальщики! Октябрь завершается замечательно, ноябрь начнется логично. Все, как нам надо!", - подытожила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Какая будет погода 31 октября?
В то же время, как сообщил "Укргидрометцентр", в четверг, 31 октября, в Украине будет дождь почти повсеместно, за исключением южных областей. Ночные температуры будут оставаться положительными по всей территории.
Самая холодная ночь ожидается на востоке и северо-востоке, а также в части центральных областей, где температура составит около +2...+4 градуса.
В частности, прохладно будет в:
- Донецкой, Харьковской;
- Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Самая теплая ночь ожидается на западе - во Львовской, Волынской, Житомирской, Тернопольской областях до +8, а в Киеве до +9 градусов.
Днем самые низкие температуры предполагаются, например, в Сумской области - +7...+9 градусов, а самые высокие - в Николаевской области, Крыму и Закарпатье, где будет +13...+15.
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