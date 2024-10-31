Пристегнуть ремни безопасности: в ноябре Украину накроют сильные магнитные бури

Магнитные бури будут влиять на работу техники, нарушая функционирование спутников, навигационных систем и средств связи.

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Какими будут магнитные бури в ноябре / фото: pixabay

О чем вы узнаете:

Что такое магнитная буря и ее влияние на организм

Когда ждать магнитные бури в ноябре

Магнитные бури могут приводить к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению настроения у людей. Также они влияют на работу спутников, связи, радиочастот и систем GPRS. Ученые уже обнародовали предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь.

О датах и интенсивности бурь сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографии и атмосферы США(NOAA).

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Что известно о магнитных бурях

Магнитная буря - это резкое нарушение магнитного поля Земли, вызванное воздействием потоков заряженных частиц, поступающих от Солнца во время вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая ее колебания и нарушения.

Эти колебания могут влиять на здоровье людей, особенно чувствительных к изменениям в окружающей среде, вызвать головную боль, бессонницу или ухудшение настроения. Также магнитные бури влияют на работу техники, нарушая функционирование спутников, навигационных систем и средств связи.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Интенсивность магнитной бури измеряется по индексу К, который отражает силу возмущения: от 1 (тишина) до 9 (очень сильная буря).

Какими будут магнитные бури в ноябре?

По информации NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий, ноябрь обещает быть более спокойным, чем последние месяцы:

11-12 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

- умеренная магнитная буря, К-индекс 4 15 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

- умеренная магнитная буря, К-индекс 4 20 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

- умеренная магнитная буря, К-индекс 4 24-25 ноября - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

Стоит помнить, что прогнозы могут быстро меняться из-за динамической солнечной активности.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури могут значительно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет чувствительность к изменениям магнитного поля. К основным проявлениям влияния магнитных бурь относятся:

Головная боль и мигрень - одна из самых распространенных жалоб, поскольку изменения в магнитном поле влияют на сосудистый тонус и могут вызывать спазмы сосудов.

Изменения артериального давления - во время магнитных бурь возможны колебания давления, особенно у гипертоников, что может вызвать слабость или головокружение.

Нарушение сердечного ритма - магнитные бури могут провоцировать аритмию и усиление работы сердца, особенно у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Усталостьи бессонница - из-за нарушения циркадных ритмов люди могут чувствовать разбитость, усталость и проблемы со сном.

Ухудшение настроения и повышенная тревожность - магнитные бури могут влиять на работу нервной системы, провоцируя раздражительность, стресс, тревогу и депрессивное настроение.

Хотя ученые не до конца выяснили все механизмы влияния магнитных бурь на организм человека, эти реакции обычно связывают с нарушением кровообращения, реакциями вегетативной нервной системы и изменениями биоритмов.

Как сообщал ранее Главред, на днях Украину атаковала очень мощная магнитная буря - влупил почти 7-балльный шторм.

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