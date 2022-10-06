Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал сроки

В первой декаде октября в большинстве областей Украины начнется плавное наступление бабьего лета, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он уточнил, что уже с середины текущей недели постепенно, начиная с западных и юго-западных регионов страны, температура воздуха начнёт повышаться. Прогнозом он поделился с изданием Тelegraf.

Вместе с тем синоптик уточнил, что ночью и утром будет прохладно и туманно в большинстве областей Украины.

По его прогнозу в конце первой декады октября в Украине ожидается интенсивное поступление тёплого воздуха из Западной Европы.

"Дневные температуры повысятся до +18…+23°С, на юге и в Закарпатье термометры покажут вполне летние значения в пределах +23…+26°С. Среднесуточная температура также будет плавно повышаться и уже через неделю окажется на 3–6°С выше средних многолетних показателей", - добавил Кибальчич.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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