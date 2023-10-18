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Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2023, 21:47 обновлено 18 октября, 21:47
Сильная магнитна буря продлится минимум до 20 октября и лишь потом пойдет на спад.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 16 октября. Тогда ее мощность была на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день сила геомагнитного шторма повысилась до почти 6-ти баллов.

Сегодня, 18 октября, мощность бури снизилась до 4-х баллов. Однако уже 19 октября будет новый всплеск шторма - почти 6 баллов. На таком же уровне шторм продержится и 20 октября.

видео дня

Считается, что после этого сила шторма начнет падать.

магнитная буря
Украину накроет мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки класса С и В. Специалисты считают, что 19 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 22 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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