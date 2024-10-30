Сильные дожди и порывы ветра: синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Украине

Вы узнаете:
- Какая погода будет в ноябре
- Когда придет похолодание
- Будут ли осадки в ноябре
Последний месяц осени в Украине будет с переменчивой погодой и невысокой температурой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог".
Синоптик отмечает, что с первых дней ноября ожидается интенсивное развитие циклонической деятельности над Скандинавским полуостровом и странами Балтии.
Согласно информации Кибальчича, над Гренландией и Северной Полярной областью уже образовалось достаточно морозного воздуха.
"Благодаря ожидаемой серии циклонов, этот холодный воздух постепенно начнет проникать в южные широты в тыловой части холодных фронтов. Прогретые воды Балтийского и Норвежского морей будут обеспечивать циклоны значительным количеством энергии и влаги, а морозный арктический воздух создаст большой межширотный температурный контраст", - объясняет синоптик.
Он подчеркивает, что именно в первой декаде ноября по всей северной и восточной Европе ожидается капризная погода, которая будет сопровождаться выпадением осадков в виде дождя, снега и снежной крупы, сильными порывами ветра и существенным снижением температурного фона.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.
Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.
Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.
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