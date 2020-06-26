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Какой будет погода в июле: Укргидрометцентр дал прогноз

Средняя температура в июле 2020 в Украине будет выше средних многолетних значений.

26 июня 2020, 16:26
Синоптик дал прогноз погоды на июль 2020 в Украине
Синоптик дал прогноз погоды на июль 2020 в Украине / espreso.tv

Погода в июле 2020 в Украине будет жарче, чем предписывают метеорологические нормы.

Такой прогноз погоды на июль 2020 дал Укргидрометцентр. По их данным, средняя месячная температура будет колебаться в пределах +20-25 градусов. Холоднее будет в горах – около +16-17 градусов. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

В целом, июль – самый теплый месяц лета 2020. Пора гроз, ливней и шквалов будет чередоваться с жаркими засушливыми периодами.

Что касается дождей и прочих осадков – то здесь всё в пределах нормы: в среднем, 36-95 мм осадков по Украине, в Карпатском регионе – 104-165 мм.

Ранее синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине. За последние 10-15 лет температура воздуха на территории Украины выросла на 1-2 градуса.

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