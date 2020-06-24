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"Всё сложно и опасно": синоптик дала прогноз погоды для Украины

Погода в Киеве 25 июня будет солнечной и теплой.

24 июня 2020, 18:04
Синоптик: Погода в Украине остается сложной и опасной - но не везде
Синоптик: Погода в Украине остается сложной и опасной - но не везде

Погода в Украине остается "сложной и опасной" на западе страны: в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине 25 июня снова дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи… К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно", – отметила она.

А вот прогноз Укргидрометцентра обещает, что ситуация с паводками на западе должна стабилизироваться до конца этой недели.

На остальной территории Украины завтра будет преимущественно сухо и довольно жарко.

Читайте также"Воды по пояс, в мутных водах плавают авто": Москву накрыл дождикТемпература воздуха в Украине 25 июня:

  • в среднем – около +26-30 градусов,
  • на западе – в пределах +23-27 градусов;
  • в Киеве обещают +28 градусов.

Погода в Киеве 25 июня будет солнечной и теплой.

Ранее синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине. За последние 10-15 лет температура воздуха на территории Украины выросла на 1-2 градуса.

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