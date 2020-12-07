Синоптик предупредил о погодном сюрпризе и морозах в -14º

Прогноз погоды на 8 декабря обещает штормовые ветра на фоне общего похолодания.
Погода в Украине завтра, 8 декабря 2020, обещает осадки юго-западным и западным областям страны. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что осадки могут добраться даже до Винницкой и Киевской областей.
При этом погода будет очень ветреной, до штормовых порывов.
Холода в Украине задерживаются. Ближайшей ночью ожидается, в среднем, около 5-11 градусов мороза:
- на востоке – до -14 градусов,
- в западных областях – до 5 градусов мороза,
- на юге – от -2 градусов до -8 градусов, на юге Одесской области – около нуля.
Днем во вторник температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, на западе и юге от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму и на Закарпатье +4-8 градусов.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годПогода в Киеве 8 декабря будет облачной, но солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Из осадков – днем возможна небольшая снежная морось. Ветер порывистый.
Погода в Украине: последние новости
- Как говорит прогноз погоды от Украинского гидрометцентра, часть Украины заметет снегом уже во вторник, 8 декабря.
- Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на Новый год и Рождество и сказал, будет ли снег. На Рождество 7 января ожидается потепление.
- Синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.