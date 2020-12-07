Синоптик предупредил о погодном сюрпризе и морозах в -14º

Синоптик: Погода в Украине завтра, 8 декабря, готовит сюрприз / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 8 декабря 2020, обещает осадки юго-западным и западным областям страны. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что осадки могут добраться даже до Винницкой и Киевской областей.

При этом погода будет очень ветреной, до штормовых порывов.

Холода в Украине задерживаются. Ближайшей ночью ожидается, в среднем, около 5-11 градусов мороза:

на востоке – до -14 градусов,

– до -14 градусов, в западных областях – до 5 градусов мороза,

областях – до 5 градусов мороза, на юге – от -2 градусов до -8 градусов, на юге Одесской области – около нуля.

Днем во вторник температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, на западе и юге от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму и на Закарпатье +4-8 градусов.

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Погода в Украине: последние новости