Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса"

Все сезоны в Украине стали неустойчивым, подчеркнула Вазира Мартазинова.
Украина живет в новой климатической реальности примерно с 2005 года, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
Произошли новые изменения в общей циркуляции, а новая реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур, рассказала она Оbozrevatel.
"Стоит тепло, а потом раз – понижение температуры на 10-15 градусов. Причем, не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления", – говорит синоптик.
Она предупредила, что зима, которая наблюдается в Украине сейчас, будет повторяться в ближайшие 5 лет.
"Даже если морозы и будут, то максимум неделю. Вы помните, какая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы", – добавила Мартазинова.
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Ледяной "апокалипсис" в Киеве:
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- Общественный транспорт в столице утром 11 декабря работал с нарушением графиков следования.
- На дорогах образовались гигантские заторы, было зафиксировано множество ДТП, тротуары превратились в "каток".
- В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.