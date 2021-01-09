Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса"

Украинцев предупредили о новом гололеде / УНИАН

Украина живет в новой климатической реальности примерно с 2005 года, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Произошли новые изменения в общей циркуляции, а новая реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур, рассказала она Оbozrevatel.

"Стоит тепло, а потом раз – понижение температуры на 10-15 градусов. Причем, не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления", – говорит синоптик.

Она предупредила, что зима, которая наблюдается в Украине сейчас, будет повторяться в ближайшие 5 лет.

"Даже если морозы и будут, то максимум неделю. Вы помните, какая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы", – добавила Мартазинова.

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