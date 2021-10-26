Температура снижается: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего (карта)

26 октября столбики термометров в Украине не поднимутся выше +13°, а ночью местами морозы достигнут -5°.
Во вторник, 26 октября, в Украине будет холодно, но сухо и солнечно. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, на небе кое-где будут появляться облака. Однако, осадков они не принесут.
На Востоке Украины будет холоднее всего – +9...+11 градусов. В Сумской области температура прогреется только до +8...+10. Теплее всего будет на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях днем ожидают +12...+14 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью на территории всех областей будут фиксировать минусовые температуры. На Донетчине и Луганщине ночью будет холоднее всего – -7...-5 градусов. В Киеве 26 октября также осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура +9...+ 11 градусов днем, 0...-2 – ночью.
Прогноз погоды в городах Украины на 26 октября:
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +10...+12
- Винница – +10...+12
- Одесса – + 9...+11
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +11...+13
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +9...+11
- Киев – +9...+11
Народный прогноз на 26 октября
26 октября – Карпа. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.