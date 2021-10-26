Температура снижается: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего (карта)

Прогноз погоды на 26 октября / УНИАН

Во вторник, 26 октября, в Украине будет холодно, но сухо и солнечно. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, на небе кое-где будут появляться облака. Однако, осадков они не принесут.

На Востоке Украины будет холоднее всего – +9...+11 градусов. В Сумской области температура прогреется только до +8...+10. Теплее всего будет на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях днем ожидают +12...+14 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на территории всех областей будут фиксировать минусовые температуры. На Донетчине и Луганщине ночью будет холоднее всего – -7...-5 градусов. В Киеве 26 октября также осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура +9...+ 11 градусов днем, 0...-2 – ночью.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 октября:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – + 9...+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11

Прогноз погоды на 26 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Народный прогноз на 26 октября

26 октября – Карпа. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.