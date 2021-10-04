Тепло выше +20 и ночные заморозки: синоптик озвучил прогноз погоды на начало новой недели

Сегодня погода будет солнечной и теплой / pixabay

Погода в Украине в понедельник, 4 октября, будет солнечной и теплой. Местами температура воздуха поднимется выше +20 градусов.

При этом, как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, ночью прогнозируются заморозки 0…+5 градусов. Метеорологи объявили I уровень опасности (желтый).

Синоптик прогнозирует в южных и западных регионах температуру воздуха на уровне +16…+18, градусов. Во Львовской и Закарпатской областях ожидается выше 20 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Сумской и Луганской областях - там днем воздух максимально прогреется до +11…+13, ночью - от +3 до +5.

Прогноз погоды на 4 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 4 октября будет теплой и комфортной. Столбики термометров днем покажут +14…+16 градусов, ночью +3…+5. Осадков в столице не предвидится, ветер южно-восточный 3-8 м/с.

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Погода в городах Украины 4 октября 2021

Ужгород – +19...+21

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +14...+16

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. В страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями. Осадки ожидаются с 8 октября.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.