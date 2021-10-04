Тепло выше +20 и ночные заморозки: синоптик озвучил прогноз погоды на начало новой недели

Теплее всего в понедельник, 4 октября, будет во Львовской и Закарпатской областях. При этом из-за ночного похолодания метеорологи объявили I уровень опасности.
Погода в Украине в понедельник, 4 октября, будет солнечной и теплой. Местами температура воздуха поднимется выше +20 градусов.
При этом, как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, ночью прогнозируются заморозки 0…+5 градусов. Метеорологи объявили I уровень опасности (желтый).
Синоптик прогнозирует в южных и западных регионах температуру воздуха на уровне +16…+18, градусов. Во Львовской и Закарпатской областях ожидается выше 20 градусов тепла.
Холоднее всего будет в Сумской и Луганской областях - там днем воздух максимально прогреется до +11…+13, ночью - от +3 до +5.
Погода в Киеве 4 октября будет теплой и комфортной. Столбики термометров днем покажут +14…+16 градусов, ночью +3…+5. Осадков в столице не предвидится, ветер южно-восточный 3-8 м/с.
Погода в городах Украины 4 октября 2021
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +18...+20
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +14...+16
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +13...+15
- Винница – +13...+15
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +12...+14
- Киев – +14...+16
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. В страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями. Осадки ожидаются с 8 октября.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.
В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.