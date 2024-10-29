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Ударит похолодание, будет штормовой ветер: стала известна дата опасной погоды

Алёна Воронина
29 октября 2024, 14:27
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Скоро Украину накроет ощутимое похолодание. Также синоптик предупредила об опасных порывах ветра.
Погода, осень, туман, Киев
Погода в Украине - ударит похолодание, будет штормовой ветер/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет существенное похолодание
  • Когда в нашем государстве будет штормовой ветер
  • Какой будет погода 30 октября

Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортной, однако через несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов.

Со следующих выходных, 2-3 октября, придет ощутимое похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября", - предупредила она.

Погода в Украине 30 октября

В среду, 30 октября, в нашем государстве будет преимущественно облачно. В западных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях пройдет местами небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Температура воздуха в среду комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов.

Погода в Украине 30 октября
Погода в Украине 30 октября/ windy.com

Погода в Киеве 30 октября

В столице Украины в среду также будет облачная погода, а в отдельных районах Киева даже может быть небольшой дождь. Температура воздуха будет оставаться на уровне около +12 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину придет резкое похолодание - стало известно, какой будет погода в ноябре. Ноябрь является переходным месяцем, знаменующим начало зимнего сезона, отметили в Укргидрометцентре.

Также Главред сообщал, что Украину атакуют дожди и туман - синоптики предупредили об опасности. В некоторых областях синоптики прогнозируют похолодание.

Напомним, стало известно, какими будут магнитные бури в конце октября. Стоит отметить, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

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