Ударит похолодание, будет штормовой ветер: стала известна дата опасной погоды

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет существенное похолодание
- Когда в нашем государстве будет штормовой ветер
- Какой будет погода 30 октября
Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортной, однако через несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов.
Со следующих выходных, 2-3 октября, придет ощутимое похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября", - предупредила она.
Погода в Украине 30 октября
В среду, 30 октября, в нашем государстве будет преимущественно облачно. В западных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях пройдет местами небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
Температура воздуха в среду комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов.
Погода в Киеве 30 октября
В столице Украины в среду также будет облачная погода, а в отдельных районах Киева даже может быть небольшой дождь. Температура воздуха будет оставаться на уровне около +12 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украину придет резкое похолодание - стало известно, какой будет погода в ноябре. Ноябрь является переходным месяцем, знаменующим начало зимнего сезона, отметили в Укргидрометцентре.
Также Главред сообщал, что Украину атакуют дожди и туман - синоптики предупредили об опасности. В некоторых областях синоптики прогнозируют похолодание.
Напомним, стало известно, какими будут магнитные бури в конце октября. Стоит отметить, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.
Вас также может заинтересовать:
- Только люди с "орлиным" зрением найдут 3 отличия за 14 секунд: загадка на внимательность
- Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд
- "Снігова зима" или "сніжна зима" - как правильно: какой ошибки стоит избегать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред