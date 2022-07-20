Украину накроет африканская жара: в какой день врежет пекло до +40º

В Украине в ближайшее время прогнозируется резкое повышение температурных показателей. Вскоре украинцы ощутят новый заход жаркого воздуха.

Прогноз существенного повышения температурных идет речь в показателях погодного радара Ventusky.

При этом по данным рада погоды, новая порция жары распространиться на большую часть территории Украины.

Когда ждать адское пекло

Обратим внимание, что по обнародованным данным, заметное увеличение температурных показателей в Украине стоит ожидать в последнюю неделю июля.

Согласно прогнозу, максимальные градусы покажут термометры на юге и востоке Украины.

Добавим, что температура воздуха днем 29 июля будет достигать +40 градусов.

/ ventusky.com

Напомним, в среду, 20 июля, в северо-восточной части страны, днём в Киевской области кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 19°. Днём 21-26°, на крайнем юге страны и Прикарпатье 27-32°, в Закарпатье до 35°, на северо-востоке 19-24°.

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