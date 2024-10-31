Украину накроет похолодание, придет арктический воздух: стала известна дата

Температура воздуха ощутимо снизится. Также ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Погода в Украине - наше государство накроет арктический воздух/ unsplash.com

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Когда Украину накроет ощутимое похолодание

В какой день будут штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду

Погода в Украине скоро станет ощутимо холоднее. В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в наше государство начнет заходить холодный воздух арктического происхождения, который повлечет за собой похолодание.

2 ноября теплая погода еще задержится в южной части нашей страны, но уже в воскресенье и там ощутимо снизится температура воздуха. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"В сочетании с сильным ветром, который будет гулять по Украине и выходными, будет некомфортно, одевайтесь теплее и плотнее", - отметила она.

Погода в Украине 1 ноября

В первый день последнего месяца осени температура воздуха в Украине будет еще относительно теплой, отмечает Диденко. В течение дня в пятницу в нашем государстве ожидается +12...+16 градусов, на Черниговщине и Сумщине +9...+13 градусов, а в Одесской области и в Черновицкий области местами будет еще теплее - температура будет подниматься до +18...+20 градусов.

Дожди 1 ноября в большинстве областей маловероятны.

"Но. Ноябрь возвестит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков. Температура воздуха днем ожидается на уровне до +12...+14 градусов.

Погода в Украине 1 ноября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал о том, что приближается сильное похолодание - стало известно, какие регионы будет заливать дождями. Синоптики предупреждают, что в некоторых областях могут быть сильные порывы ветра.

Также ранее сообщалось, что влупил почти 7-балльный шторм - Украину атаковала очень мощная магнитная буря. Эта магнитная буря может ухудшить самочувствие.

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