Украину накроет похолодание, придет арктический воздух: стала известна дата

Вы узнаете:
- Когда Украину накроет ощутимое похолодание
- В какой день будут штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду
Погода в Украине скоро станет ощутимо холоднее. В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в наше государство начнет заходить холодный воздух арктического происхождения, который повлечет за собой похолодание.
2 ноября теплая погода еще задержится в южной части нашей страны, но уже в воскресенье и там ощутимо снизится температура воздуха. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"В сочетании с сильным ветром, который будет гулять по Украине и выходными, будет некомфортно, одевайтесь теплее и плотнее", - отметила она.
Погода в Украине 1 ноября
В первый день последнего месяца осени температура воздуха в Украине будет еще относительно теплой, отмечает Диденко. В течение дня в пятницу в нашем государстве ожидается +12...+16 градусов, на Черниговщине и Сумщине +9...+13 градусов, а в Одесской области и в Черновицкий области местами будет еще теплее - температура будет подниматься до +18...+20 градусов.
Дожди 1 ноября в большинстве областей маловероятны.
"Но. Ноябрь возвестит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.
В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков. Температура воздуха днем ожидается на уровне до +12...+14 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал о том, что приближается сильное похолодание - стало известно, какие регионы будет заливать дождями. Синоптики предупреждают, что в некоторых областях могут быть сильные порывы ветра.
Также ранее сообщалось, что влупил почти 7-балльный шторм - Украину атаковала очень мощная магнитная буря. Эта магнитная буря может ухудшить самочувствие.
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