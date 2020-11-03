Украину накроет мощный антициклон: синоптик сообщила, как изменится погода

На этой неделе Украину накроет антициклон, поделилась Наталья Диденко / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что Украину на этой неделе (2-8 ноября) накроет мощный антициклон, он будет предопределять погоду 6, 7 и 8 ноября.

Из-за антициклона погода станет сухой и без существенных холодов, говорится в Telegram-канале эксперта.

Диденко добавила, что погода завтра, в среду, 4 ноября, в Украине будет достаточно теплая – на большей части территории максимальная температура может колебаться в пределах +9…+14 градусов.

Эксперт отметила, что существенные осадки не ожидаются, периодически возможны туманы.

Прогноз погоды для Киева на среду тоже радужный – не прогнозируется дождь, днем ожидается около +10.

Читайте такжеКакой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз"...6, 7 и 8 ноября мощный антициклон обусловит во всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду", – поделилась эксперт.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что к Украине подошел циклон и принес осадки. В нашей стране первые дни ноября были дождливыми и холодными.

По прогнозу синоптика, погода в Украине может серьезно измениться через неделю (9-15 ноября) – возможно более ощутимое похолодание.