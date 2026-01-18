Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьере

Анатолий Евдокименко рассказал, как начинал свой путь в музыке.

Анатолий Евдокименко - внук Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, высказался по поводу своей музыкальной карьеры в Instagram. Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, вспомнил, как начинал свой путь в шоу-бизнесе.

Музыкант записал видео на английском языке о том, как начал создавать музыку. Анатолий не упоминает в нем своих именитых родственников, в том числе бабушку Софию Ротару. По словам Евдокименко, сейчас он сосредоточен на создании собственной музыки.

Анатолий Евдокименко музыка / фото: instagram.com, Анатолий Евдокименко

"Мои самые первые воспоминания о музыкальном продюсировании восходят к подростковым годам. Я помню, как наткнулся на простое в использовании программное обеспечение для создания музыки, которое разожгло мой интерес и дало мне базовое понимание того, как создаются треки", — рассказал артист.

Как оказалось, поддержку в своем увлечении Анатолий получил не от звездной родственницы Софии Ротару, а от другого музыканта. Наставником Евдокименко с детства стал Алексей Лаптев, который заложил основу для его профессионального становления.

"Тогда я встретил своего первого наставника Алексея Лаптева. Он научил меня основам и сыграл огромную роль в формировании моих ранних лет как артиста", — сообщил внук Ротару.

Как выглядит внук Софии Ротару / фото: instagram.com, Анатолий Евдокименко

Анатолий Евдокименко — скандал

Анатолий Евдокименко, внук легендарной Софии Ротару, продолжает строить карьеру за границей после громкого скандала в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года его вместе с отцом задержали при попытке нелегально пересечь границу на лодке, однако впоследствии музыканту все же удалось покинуть страну. В настоящее время молодой человек живет в Европе и выступает под псевдонимом SHMN.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

