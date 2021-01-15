Украину накроют сибирские морозы: когда ждать похолодания до -25 градусов

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными.
В Украине сильные морозы продержатся до 20 января, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как рассказала она в Facebook, в ночь на субботу, 16 января, ожидается -12 -18 градусов.
"В ночь на воскресенье - 15-23 градуса мороза. В низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов", - предупредила она.
Синоптик пишет, что в южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9 -14, днем -5 -11 градусов.
"В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10 -15 градусов, в воскресенье в западной части -5 -11 градусов. На дорогах – гололедица", - отметила она.
Диденко добавила, что в Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -18 градусов, днем выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. на дорогах и тротуарах - гололедица.
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Резкое похолодание в Украине:
- По прогнозу синоптиков, 14 января ожидаются интенсивные осадки, а температура в ближайшие дни будет понижаться.
- Погода в Украине резко испортится уже на этой неделе. Температуры воздуха ожидается до -16 градусов.