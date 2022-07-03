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Украину раскалит до +36º: когда врежет максимальное пекло

3 июля 2022, 05:50

В Украине температура воздуха может подняться выше 35 градусов тепла.

жара

Уже в скором времени в Украине прогнозируется повышение температурных показателей. Жаркая погода ожидается в начале июля.

Обратим внимание, что о существенном повышении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может подняться выше 35 градусов тепла.

Когда врежет пекло

При этом вторжение горячего воздуха в Украину прогнозируется в начале второго месяц лета.

В то же время наиболее экстремальных плюсов стоит ожидать на Юге Украины.

Температура воздуха 5 июля июня может подняться до 36 градусов тепла.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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