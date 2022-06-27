Украину раскалит до +37º: синоптик назвал сроки адского пекла

В начале новой недели в Украине не исключено повышение температуры воздуха, рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

Как пишет он в своем Facebook, существенное увеличение температурных показателей прогнозируется с 28 июня.

Синоптик уточнил, что на территории Украины стоит ожидать жары до +37 градусов. Вместе с тем могут быть дожди на некоторых участках страны.

"С 28 июня по всей Украине ожидается потепление до +34+37, но местами возможны дожди", - пишет он.

Вместе с тем в комментарии под своим постом он уточнил, что такая температура может продержаться до 5 июля.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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