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Украину разжарит до +42º: когда и где врежет "адская" жара

15 июля 2022, 13:59

В отдельных областях Украины в ближайшие две недели прогнозируется выше +40 градусов.

жара, погода, градусник
В Украине прогнозируют температуру до +42 градусов / Фото ua.depositphotos.com

В субботу, 16 июля, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму 16 июля днем ожидается жаркая погода — до +29…+31 °С.

Вместе с тем на Закарпатье, Востоке и в Центре днем воздух прогреется до +24…+26 °С, на Севере — до +22…+24 °С. Ночью в большей части регионов температура опустится до +13…+15 °С. Только на Юге и в Запорожской области термометры покажут +17…+19 °С. Такие данные публикует специализированный портал Sinoptik.ua.

Отмечается, что в субботу осадки ожидаются в Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях, а также на Одесщине и Херсонщине.

В то же время в воскресенье, 17 июля, похолодает в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также на Закарпатье — в среднем, до +18…+23 °С. В центральных регионах средняя дневная температура составит +23…+25 °С, в северных — +22…+24 °С, в южных — +26…+28 °С. Ночью термометры покажут +15…+18 °С.

Кроме того, в воскресенье дожди с грозами охватят Херсонскую область, всю восточную Украину, а также часть северной — в Черниговской и Сумской областях не стоит выходить из дома без зонта. На остальной территории страны обойдется без осадков, с переменной облачностью.

Когда и где ждать адскую жару

Обратим внимание, что по прогнозу другого погодного ресурса Gismeteo в отдельных областях Украины в ближайшие две недели прогнозируется до +42 градусов.

При этом адскую жару прогнозируют в Днепре - 26 и 27 июля температура воздуха там составит +41 и +42 градуса.

/ gismeteo.ua

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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