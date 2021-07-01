В Украину несется опасная погода и редкая аномалия

Украину накроет адская жара / pixabay

Погода в Украине 2 июля принесет кратковременные дожди с грозами. По прогнозу синоптиков, возможны такие опасные явления, как шкальный ветер, ливни и даже град, возможен смерч.

"При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы. Я это пишу сейчас чуть ли не каждый день... Град и шквалы - это вам не волки. Побьет овощи, новенькую машину упадет ветка здоровенная - никакими волками не оправдаться, что не слышали и не прислушались. Так вот. Завтра в большинстве областей Украины вот все, что я выше написала", - отметила синоптик Наталка Диденко.

Что касается температуры воздуха, то самой низкой она будет в западных областях, +22 +27 градусов, самой высокой на востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области, +27 +32 градуса. На остальных территориях +25 +30 градусов.

"В дневные часы в центре и на юге будет много солнца", - добавила синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра также допускают вероятность гроз и дождей по всей стране в пятницу.

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В Киеве в пятницу вероятны кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня около +28 градусов.

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Синоптики meteoprog опубликовали карту погоды в Киеве. Так, в столице до 6 июля вероятны грозовые дожди, а 7-10 числа ожидается антициклон с солнечной погодой и температурой около +33 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что июль принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Что касается последнего месяца лета, то, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в августе удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август 2021 обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".