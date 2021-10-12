В Украину несется опасная погода с ураганом и дождем

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет холодная и дождливая. По прогнозу синоптиков, в стране будет сильный штормовой ветер, местами до ураганного и пройдет дождь со снегом.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, к выходным погодная ситуация кардинально поменяется.

"Циклон придет с юго-запада. Принесет пристойные дожди в Черкасскую, Полтавскую, Кропивницкий с районами, Николаевскую, Херсонскую, часть Днепропетровской областей и Крым. Также влажная погода будет преобладать завтра в прикарпатских областях (В Карпатах – со снегом), возможны периодические дожди в Одесской области. 13 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой областях – больше вероятность плотных облаков, чем каких-то дождей", - отметила синоптик.

Она добавила, что в большинстве областей будет холодно, днем максимально прогреется до +8 +12 градусов. На востоке страны и в Запорожье будет теплее всего, до +13 +18 градусов. Однако там Диденко прогнозирует сильный ветер.

"На Киев 13 октября набежит такая типичная осенняя облачность, плотная и грустная, про дожди тяжело сказать – вроде и циклон с фронтом будут цепляться, но чего-то существенного не вижу. Будет холодно завтра в столице: ночью +4 +7 градусов, днем +9 +11 градусов", - прогнозирует Диденко.

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В четверг, 14 октября, циклон из Украины уйдет и во всех регионах снова установится сухая погода.

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В большинстве областей температура поднимется на несколько градусов. Ночью ожидается от +2 до +6 градусов, на востоке и юге +5 +7 градусов. Днем от +10 до +13 градусов, на юге и востоке до +14 +16 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

Такую погоду синоптики обещают на все длительные выходные в Украине, с 14 по 17 октября. А после 20 октября в Украине ожидается небольшое потепление, до +15 градусов во многих областях.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.