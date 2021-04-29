УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода

29 апреля 2021, 00:24
Прослушать новость
Остановить

30 апреля грозовая стихия ожидается на западе и севере страны.

Погода
Погода в Украине испортится / pixabay

Погода в Украине в последние дни апреля принесет грозы. При этом, по прогнозу синоптиков нас ждет потепление, а ночные заморозки наконец-то отступят.

Как рассказали синоптики Украинского гидрометцентра, грозовая стихия накроет страну 30 апреля, а вот 29-го числа нас ждет солнечный день почти на всей территории страны.

Температура в четверг, 29 апреля, будет +15 +17, а ночью +1 +3, на северо-востоке заморозки до -3 градусов.

На юге и Закарпатье ночью до +8 тепла. Облачность и небольшой дождь сегодня ожидается во Львовской и Закарпатской областях.

В Киеве в четверг +13 +15 днем и +1 +3 ночью, без осадков.

Читайте такжеСиноптик рассказала, где в Украине потеплеет до +20

30 апреля грозовая стихия ожидается на западе, севере, в Житомирской и Винницкой областях. Остальные территории - без осадков. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

В Киеве в пятницу будет +17 +19 градусов, ночью от +9 до +11 тепла, ожидается гроза.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

погода синоптики прогноз погоды Укргидрометцентр Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что надо обязательно сделать в Чистый четверг в 2021 годуЧто надо обязательно сделать в Чистый четверг в 2021 году Как продлить жизнь с помощью вина: способы употребленияКак продлить жизнь с помощью вина: способы употребления Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страныГолос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по ДонбассуЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихиПожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи

Последние новости

01:36
Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: находка дара и угроза здоровью Видео
00:54
Олимпийская чемпионка из Украины снялась сексуально принимая ванну
00:24
В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода Видео
00:19
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Фото Видео
Реклама
28 апреля, среда
23:53
ПСЖ дома минимально проиграл Манчестер Сити - Лига Чемпионов Фото
23:49
Врачи назвали самый опасный мед для организма Видео
23:07
У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным Видео
23:00
В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП Видео
22:43
Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ Видео
21:50
В Госстате рассказали, как изменилась реальная зарплата
21:46
Дипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане Видео
21:12
У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе Видео
21:10
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
21:00
Украинские разработчики решили сделать своих "Корсаров" (видео) Видео
20:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
20:42
Франция ответила на предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу
20:41
К бывшему адвокату Трампа нагрянули с обысками из-за дел в Украине Видео
20:36
Как увлажнить волосы в домашних условиях "как профи" Видео
20:35
Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину Видео
Реклама
20:27
Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус Видео
19:58
Некоторые диеты могу вызывать диабет - ученые Видео
19:39
Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая Видео
19:38
Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Видео
19:38
Кулеба перечислил "ловушки" минских соглашений Видео
19:35
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в мае Видео
19:34
Три способа увеличить пенис, которые работают, и четыре, которые никогда нельзя пробовать Видео
19:23
Почему Коболев получил коленом под зад мнение
19:13
Инфекционист рассказал, когда ожидать новой вспышки COVID-19 в Украине Видео
19:10
Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать
19:07
У Навального рассказали, сколько за пропаганду получает Маргарита Симоньян
18:52
В Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи
18:30
Ведущий 1+1 раскрыл подробности сериала Слов'яни Видео
18:30
В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева Видео
18:26
Козни врагов и большая любовь: к чему готовиться Тельцу в мае-2021
18:19
Ректор НАУ договорился с Казахстаном о международных дипломах для украинцев
18:15
В Европарламенте жестко ответили России за агрессию в адрес Украины Видео
18:00
Авторы Metro Exodus назвали дату выхода улучшенного издания игры Видео
17:57
Макс Михайлюк впервые показал трогательное фото новорожденной дочки
17:55
Из-за несовершенства правил поставщики газа не могут урегулировать свои небалансы – эксперт
Реклама
17:48
Боррель резко высказался и пригрозил России из-за Украины Видео
17:20
Кулеба рассказал об опасности Северного потока-2
16:45
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый хотфикс для всех платформ Видео
16:43
У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО Видео
16:29
В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики Видео
16:28
Открыто движение по всем полосам Хаджибейского моста - Тимошенко
16:20
"Время как течение" – вышел релизный трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
16:16
"Шикарно": участница Холостяка повернулась ягодицами к камере
16:13
Рецепт невероятно вкусной буженины на Пасху Видео
15:59
Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять