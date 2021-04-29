В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода

Погода в Украине испортится / pixabay

Погода в Украине в последние дни апреля принесет грозы. При этом, по прогнозу синоптиков нас ждет потепление, а ночные заморозки наконец-то отступят.

Как рассказали синоптики Украинского гидрометцентра, грозовая стихия накроет страну 30 апреля, а вот 29-го числа нас ждет солнечный день почти на всей территории страны.

Температура в четверг, 29 апреля, будет +15 +17, а ночью +1 +3, на северо-востоке заморозки до -3 градусов.

На юге и Закарпатье ночью до +8 тепла. Облачность и небольшой дождь сегодня ожидается во Львовской и Закарпатской областях.

В Киеве в четверг +13 +15 днем и +1 +3 ночью, без осадков.

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30 апреля грозовая стихия ожидается на западе, севере, в Житомирской и Винницкой областях. Остальные территории - без осадков. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

В Киеве в пятницу будет +17 +19 градусов, ночью от +9 до +11 тепла, ожидается гроза.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: