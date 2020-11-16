Зимнее "бабье лето": синоптик удивил аномальным прогнозом на декабрь

До 10 декабря в Украине ожидается небольшое потепление / Фото pixabay.com

Погода в Украине в декабре 2020 будет нестабильной. В течение месяца ожидаются и морозные дни, и небольшое потепление.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пишет Obozrevatel.

В первых числах декабря ожидается похолодание. В то же время в период до 10 декабря в Украину придет небольшое потепление, прогнозируются осадки. 9-11 декабря может снова похолодать.

Ближе к 15 декабря в Украине могут установиться плюсовые температуры, но в День святого Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз.

В период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".

В последние дни года народный Владимир Деркач пообещал небольшие морозы и осадки в виде снега.

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Напомним: