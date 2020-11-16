Зимнее "бабье лето": синоптик удивил аномальным прогнозом на декабрь

Тепло в Украину придет с 20 декабря.
Погода в Украине в декабре 2020 будет нестабильной. В течение месяца ожидаются и морозные дни, и небольшое потепление.
Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пишет Obozrevatel.
В первых числах декабря ожидается похолодание. В то же время в период до 10 декабря в Украину придет небольшое потепление, прогнозируются осадки. 9-11 декабря может снова похолодать.
Ближе к 15 декабря в Украине могут установиться плюсовые температуры, но в День святого Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз.
В период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".
В последние дни года народный Владимир Деркач пообещал небольшие морозы и осадки в виде снега.
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Напомним:
- Народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на декабрь 2020 в Украине. По его словам, на День святого Николая ожидаются морозы, а на Новый год – оттепель.
- Также народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, когда в Украине ожидаются сильные морозы.
- Географ-метеоролог, климатолог и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой прогноз погоды для Украины составлен на зиму 2020-2021 годов.