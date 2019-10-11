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Робот FXC50 - отзывы об идеальном торговом советнике для тех, кто не любит рисковать новости компании

11 октября 2019, 16:20

Если вы хотите зарабатывать, но не хотите рисковать капиталом, торговый робот FXC50 станет идеальным объектом для инвестирования.

Трейдинг может быть безопасным, утверждают отзывы о FXC50
Трейдинг может быть безопасным, утверждают отзывы о FXC50

Финансовые рынки — все более популярный источник пассивного дохода и привлекателен он своей доступностью, относительно низким порогом входа, отсутствием дополнительных сложностей и расходов. Особенно большой потенциал тут имеет краткосрочная торговля, на которой тоже можно зарабатывать пассивно благодаря роботам.

FXC50, отзывы о котором характеризуют его как одного из самых сдержанных и низкорисковых, тем не менее приносит прибыль, намного превышающую выгоду долгосрочных вложений. Речь идет о нижней планке в 50% годовых, и что самое главное: наращивать капитал или выводить средства постоянно решает инвестор.

FXC50, отзывы: "Наибольшая прибыль при наименьшем риске"

Отзывы о FXC50 свидетельствуют о его надежности.
Отзывы о FXC50 свидетельствуют о его надежности.

Торговый робот FXC50 — участник проекта "Синхронная торговля" международной компании "Телетрейд". В этом проекте участвуют лучшие трейдеры — люди и алгоритмы — сделки которых можно копировать на своем счете за комиссию. Инвесторский счет означает полный контроль над своими деньгами, возможность отказаться от любой сделки, прекратить и снова начать копирование в любой момент — и в то же время это абсолютно пассивный заработок на уровне профессионалов и их торговых роботов. Присутствие FXC50 в проекте сообщает понимающим людям очень важную информацию: владелец робота сам его активно использует (все трейдеры-разработчики "Синхронной торговли" заключают сделки на своих деньгах) — а это несомненный показатель качества и отсутствия конфликта интересов.

Хозяин робота, он же его создатель – трейдер с 10-летним стажем в инвестиционном банкинге и программист, называет себя приверженцем консервативного управления деньгами. Свои лучшие низкорисковые стратегии он воплотил в FXC50. Отзывы также расхваливают независимый модуль безопасности, включающий локирование сделок в случае, когда "что-то идет не так". Сочетание консервативных торговых стратегий с инновационной технологией дает возможность торговать (и зарабатывать) в самых сложных ситуациях — война в Сирии, выборы в США, волнения в Европе — никогда не рискуя большим, чем 20% вложенного.

Торговый робот FXC50 — жемчужина разумного инвестирования

Стабильность FXC50 отзывы называют его главным преимуществом
Стабильность FXC50 отзывы называют его главным преимуществом

Если вы хотите зарабатывать больше, чем символическое вознаграждение на банковских депозитах, но не хотите рисковать капиталом. Если располагаете небольшой суммой и стремитесь получить от нее максимальную отдачу. Если постоянные переживания и неусыпный контроль над движениями средств 24 часа в сутки вас не привлекают — торговый робот FXC50 станет идеальным объектом для инвестирования. Подавайте заявку, не откладывая, чтобы успеть до момента, когда лимит подключений будет исчерпан. И получите бесплатную консультацию финансового эксперта.

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