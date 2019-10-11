Трейдинг может быть безопасным, утверждают отзывы о FXC50

Финансовые рынки — все более популярный источник пассивного дохода и привлекателен он своей доступностью, относительно низким порогом входа, отсутствием дополнительных сложностей и расходов. Особенно большой потенциал тут имеет краткосрочная торговля, на которой тоже можно зарабатывать пассивно благодаря роботам.

FXC50, отзывы о котором характеризуют его как одного из самых сдержанных и низкорисковых, тем не менее приносит прибыль, намного превышающую выгоду долгосрочных вложений. Речь идет о нижней планке в 50% годовых, и что самое главное: наращивать капитал или выводить средства постоянно решает инвестор.

FXC50, отзывы: "Наибольшая прибыль при наименьшем риске"

Отзывы о FXC50 свидетельствуют о его надежности.

Торговый робот FXC50 — участник проекта "Синхронная торговля" международной компании "Телетрейд". В этом проекте участвуют лучшие трейдеры — люди и алгоритмы — сделки которых можно копировать на своем счете за комиссию. Инвесторский счет означает полный контроль над своими деньгами, возможность отказаться от любой сделки, прекратить и снова начать копирование в любой момент — и в то же время это абсолютно пассивный заработок на уровне профессионалов и их торговых роботов. Присутствие FXC50 в проекте сообщает понимающим людям очень важную информацию: владелец робота сам его активно использует (все трейдеры-разработчики "Синхронной торговли" заключают сделки на своих деньгах) — а это несомненный показатель качества и отсутствия конфликта интересов.

Хозяин робота, он же его создатель – трейдер с 10-летним стажем в инвестиционном банкинге и программист, называет себя приверженцем консервативного управления деньгами. Свои лучшие низкорисковые стратегии он воплотил в FXC50. Отзывы также расхваливают независимый модуль безопасности, включающий локирование сделок в случае, когда "что-то идет не так". Сочетание консервативных торговых стратегий с инновационной технологией дает возможность торговать (и зарабатывать) в самых сложных ситуациях — война в Сирии, выборы в США, волнения в Европе — никогда не рискуя большим, чем 20% вложенного.

Торговый робот FXC50 — жемчужина разумного инвестирования

Стабильность FXC50 отзывы называют его главным преимуществом

Если вы хотите зарабатывать больше, чем символическое вознаграждение на банковских депозитах, но не хотите рисковать капиталом. Если располагаете небольшой суммой и стремитесь получить от нее максимальную отдачу. Если постоянные переживания и неусыпный контроль над движениями средств 24 часа в сутки вас не привлекают — торговый робот FXC50 станет идеальным объектом для инвестирования. Подавайте заявку, не откладывая, чтобы успеть до момента, когда лимит подключений будет исчерпан. И получите бесплатную консультацию финансового эксперта.