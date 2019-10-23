На HDrezka, Baskino и KinoGo смотреть онлайн не выйдет: что случилось

Moonwalk подвел: почему больше не получается на HDrezka, Baskino и KinoGo смотреть фильмы и сериалы онлайн / npu.gov.ua

Moonwalk – один из крупнейших в мире пиратских плееров – сломали в Нидерландах.

Этим сервисом пользовались такие титаны пиратских сайтов, предлагающие смотреть фильмы и сериалы онлайн, как HDrezka, Baskino и KinoGo. Более 26 тысяч пиратский версий фильмов и около 10 тысяч сериалов оказались больше недоступны для любителей халявы.

Moonwalk предоставлял сайтам HDrezka, Baskino, KinoGo, ГидОнлайн и многим другим код своего плеера. А уже с этого плеера пользователи могли смотреть фильмы и сериалы бесплатно, без регистрации и смс, как говорится. Данный сервис был в сфере поставок пиратского контента, считай что, монополистом.

Читайте такжеСериал Великі Вуйки: 7 и 8 серия смотреть онлайнСам Moonwalk в свою очередь зарабатывал на рекламе нелегальных онлайн-казино.

Впрочем, сайты онлайн фильмов особо не унывают. К примеру, уже запущен торрент-трекер, где предлагается скачать фильмы и сериалы от HDrezka. Кто-то просто заменил Moonwalk на Kodik или Viho. Так что пиратство пока погибать и не думает.

Напомним, в США популярную российскую соцсеть внесли в список крупнейших пиратских ресурсов. Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав.