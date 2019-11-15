  1. Главная
  3. Техно

Стабилизаторы для телефонов: идеальные кадры в ваших руках новости компании

15 ноября 2019, 13:01

Многие современные телефоны оснащены камерой высокого качества, которая помогает снимать высококлассные видео, обзоры, влоги.

Все, кто любит качественную видеосъемку знают, что далеко не всегда получается снять четкие ролики. Зачастую видео получается искаженным, из-за дрожания рук. Но есть отличное решение этой проблемы - стабилизатор (стедикам) для телефона. Он сделает съемку максимально плавной. В результате у вас получиться отличное профессиональное видео, которое захочется пересматривать снова и снова. Если вы ищите качественные стабилизаторы для телефонов, то вам стоит посетить интернет-магазин MotoStuff. В продаже популярные модели из разных ценовых сегментов. Благодаря широкому ассортименту вам удастся подобрать оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей, запросов и бюджета.

Чем обусловлена популярность стабилизаторов для телефонов?

Сегодня стабилизаторы для смартфонов очень востребованы во всем мире. Они специально разработаны для экстремальной съемки. Эти устройства очень простые и удобные в использовании. Они обеспечивают стабилизацию вертикальной съемки на телефон при динамичном движении.  Именно благодаря стабилизаторам смартфоны считаются лучшей альтернативой компактным видеокамерам. Они способны превратить любого человека из любителя, в профессионала. Современные стедикамы имеют малый вес и небольшие размеры, поэтому их можно брать с собой куда угодно.

Какие бывают стабилизаторы для смартфона?

С каждым годом рынок мобильных телефонов активно пополняется новыми смартфонами, а это значит, что спрос на стабилизаторы растет. В продаже встречаются электронные и механические приборы. Все они расширяют возможности камеры телефона, гарантируя получение по-настоящему профессиональных роликов.

  • Механические стедикамы - отличаются невысокой стоимостью и простым устройством. Они оснащены набором грузиков для стабилизации съемки. более дорогие модели отличаются уменьшенной копией стедикамов для зеркалок, основанных на противовесе.
  • Электронные стедикамы - имеют более сложную систему, оснащены бесщеточными двигателями и программным обеспечением. Такие современные устройства представляют собой гаджет со множествами функциями, поэтому они очень удобные в эксплуатации.  Они упрощают процесс съемки, делая ее максимально комфортной. Заряжаются такие устройства с помощью встроенного аккумулятора. Подключение происходит по Bluetooth. Для более удобного контролирования всех процессов съемки на телефон устанавливается специальная программа.

Прежде чем покупать стедикам, внимательно ознакомьтесь с характеристиками той или иной модели, а также прочитайте отзывы. Они помогут вам не ошибиться в выборе и остаться довольным покупкой. Подберите лучший стабилизатор для телефона, купить который можете онлайн вот здесь. На продукцию действуют приятные скидки, которые помогут вам сэкономить свой бюджет и подобрать модель по доступной цене без переплат.

Сейчас вы просматриваете новость «Стабилизаторы для телефонов: идеальные кадры в ваших руках». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:36
Порошенко начал прогуливать допросы в ГПУ: стали известны детали
13:36
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
13:22
"Шантаж не пройдет": в МИД Украины огрызнулись в сторону Венгрии
13:20
Уайлдер рассказал, когда завершит карьеру
13:05
"Чтобы мальчик не пропал": Лолита оплачивала мужу любовниц
13:02
Украинский баскетболист сделал дабл-дабл в матче НБА Видео
13:01
Стабилизаторы для телефонов: идеальные кадры в ваших руках новости компании
13:00
Полякова и Скороход не окончательно выгнали из Слуги народа – Арахамия
12:51
Ухо Кремля: телефонную беседу Трампа об Украине могли подслушать россияне – СМИ
12:49
Тело знаменитой рокерши нашли в Москве: все подробности
12:46
Финансовый сюрприз, горький самообман: гороскоп на завтра предупредил о нежданчиках
12:44
Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали сроки принятия закона
12:39
Срыв транзита через Украину: Нафтогаз ответил на газовые стенания Путина
12:15
Total crash: Португалия уничтожила Литву в матче отбора Евро-2020
12:02
В Раде рассказали, когда продолжится разведение сил на Донбассе
12:01
Евро-2020: определились еще четыре участника финальной части турнира Видео
11:58
"Зачем быть вместе?": озвучена официальная причина исключения Скороход и Полякова
11:58
"Прихожу в себя": судья МастерШефа попал в больницу
11:56
Стало известно, когда и где похоронят убитую доцентом-"потрошителем" Соколовым девушку
11:53
"Дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в Укрзализныце Видео
11:39
"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции Видео
11:38
Украина - Эстония: Шевченко прокомментировал драматическую победу своей команды
11:33
"Идем до конца": в деле погибшего подростка в Прилуках новый поворот
11:14
Союзмультфильм снимает выпускает новые 26 серий Ну Погоди!
11:10
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на 15 ноября 2019
11:06
В угол на гречку: "слугу народа" Беленюка засекли в странной позе в Раде
11:02
"Сепаров сравняли с землей": в Сети набросились на Сивохо из-за Донбасса
11:00
Дело о хищении рефинансирования: экс-заместителя Гонтаревой отпустили под залог
10:44
"Контрацептивы штопаные": в Сети высмеяли "интимное" фото Порошенко с Гончаренко
10:41
Добыча газа в Украине - это вопрос нацбезопасности, а не энергонезависимости - эксперт
10:26
В Шереметьево столкнулись два самолета с пассажирами: опубликованы фото
10:23
Фракция Слуга народа изгнала из своих рядов двух нардепов: подробности
10:11
Опасная ловушка: почему Зеленскому нельзя встречаться с Путиным в Казахстане мнение
10:07
"Слив внутряков и инсайдов": "слуга народа" заявил, что его хотят выгнать из фракции
10:04
Чихалка на каждый день: как гадать и что означает каждый чих
10:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 23 и 24 серия смотреть онлайн 14-11-2019 Видео
09:58
Курил и матерился: в ПТУ Ивано-Франковска разгорелся скандал с преподавателем Видео
09:58
Нашли мертвой: стала известна судьба пропавшей в Крыму 5-летней девочки Фото
09:41
"Вас беспокоит Джокер": Рябошапка показал сообщение от пранкера
09:27
Курс валют: евро пробил новую отметку, доллар подешевел
09:05
"Напиваюсь в го*но": сестра Сенцова призналась, что является лесбиянкой
08:47
"Украинцам не понравится": Рябошапка сделал важное заявление о деле Гонгадзе Видео
08:38
Почему Голос и ЕС "слились" в земельном вопросе мнение
08:35
Трамп показал стенограмму еще одного разговора с Зеленским: первые детали
08:25
В Польше вандалы осквернили могилы украинских солдат: опубликованы фото
07:59
"Зайдем в тупик": Путин "выкатил" Киеву условие по особому статусу Донбасса
07:29
Рынок земли в Украине: Разумков рассказал, когда состоится референдум Видео
07:10
"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию
07:09
Рябошапка рассказал о расследованиях, связанных с Порошенко
06:56
Кто кого завербует: чем закончится встреча Путина и Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять