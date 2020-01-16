iPhone 12: аналитики раскрыли секреты новинки Apple

iPhone / MacRumors

Компания Apple, которая угодила в скандал из-за аннексированного Крыма, планирует в 2020 году выпустить новую серию смартфонов. Так, аналитики холдинга UBS Тимоти Аркур и Манжай Шах раскрыли о линейке iPhone 12.

По данным MacRumors, Apple выпустит четыре модели iPhone. При этом аналитики отметили, что в зависимости от модели у iPhone 12 будут отличаться характеристики камеры и оперативной памяти. В то же время, указано, что все iPhone 12 будут оснащены OLED-дисплеями. Кроме того, ожидается, что 5G станет главной особенностью новых смартфонов компании.

Предположительно, Apple представит линейку iPhone 12 состоящую из:

iPhone 12 6,7 дюйм - тройная основная камера, которая поддерживает 3D-сканирование пространства, и 6 Гб ОЗУ;

iPhone 12 6,1 дюйм – оснащение как у iPhone 12 6,7 дюйма;

iPhone 12 6,1 дюйм – двойная камера и 4 Гб ОЗУ;

iPhone 12 5,4 дюйм – оснащение как у iPhone 12 6,1 дюйма.

Айфон 12 видео:

Here’s new concept for Apple’s 2020 iPhone 12 ?



Rumors suggest that Apple will introduce 5.4-inch and 6.1-inch OLED iPhone with dual-camera setup and 5G, with design similar to the iPhone 4. So that’s what @smazizg and I made ???



We hope you like it! and RT ? pic.twitter.com/QySt6I1EB0 — Ben Geskin (@BenGeskin) 23 декабря 2019 г.

Как ранее сообщал Главред, американская корпорация Apple решила заняться разработкой спутников и связанными с ними технологиями передачи данных и собрала для этого секретную команду.