СМИ узнали о секретной команде Apple

Apple собрала секретную команду, узнали журналисты / Reuters

Американская корпорация Apple решила заняться разработкой спутников и связанными с ними технологиями передачи данных и собрала для этого секретную команду.

Корпорация наняла около 12 инженеров из спутниковой и космической индустрии, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, проект возглавили бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники сервиса спутниковых фотографий, который компания Google купила в 2014 году - Skybow Imaging - Джон Фенвик и Майкл Трела.

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Bloomberg выяснил, что новый проект Apple может быть отменен - он находится на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple "передала" Крым Российской Федерации. Власти Украины были возмущены таким фактом, а в США Apple пригрозили санкциями. Позже в корпорации оправдались за "передачу" Крым России.