Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в своей корпорации

Марк Цукерберг конфликтует с Тимом Куком / Скриншот

Основатель и владелец корпорации Facebook Марк Цукерберг категорически запретил сотрудникам использовать в работе любые гаджеты производства Apple.

К такой "войне" привела критика социальной сети главой Apple Тимом Куком, сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.

Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook; так, в октябре во время выступления международной конференции он обвинил соцсеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.

Читайте такжеВ технике Apple и Amazon обнаружились китайские шпионские чипы - BloombergВ Facebook изданию не прокомментировали информацию о запрете.

Ранее в американском городе Купертино всемирно известная корпорация Apple в своей штаб-квартире провела презентацию новинок; новые гаджеты поражают воображение.

Так, корпорация презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов. В компании пообещали и двухсимочный вариант - но только для Китая.