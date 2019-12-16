"Военная агрессия? Нам пох*й": Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма

Для Apple сняли антирекламу из-за признания аннексии Крыма / Reuters

В Сети появилась антиреклама компании Apple, как ответ на недавнее обозначение Крыма частью России.

Авторы ролика взяли узнаваемые кадры позитивной рекламы Apple и добавили видео с различных уличных демонстрацией, в том числе избиение людей на Майдане. Клип опубликован на канале NewsFromUkraine в YouTube.

"Меняем реальность. Разрушаем границы морали. Поклоняемся деньгам. Наши новые ценности – лучше, чем когда-либо. Нарушения прав человека? Военная агрессия против других стран? Нам пох*й. Единственное, что нас интересует – деньги", - говорит голос за кадром на английском языке.

В ролике отмечается, что компания не делит людей на хороших, или диктаторов, или военных преступников. Для нее главное, чтобы у покупателя были деньги и ради выгоды можно даже проигнорировать кровавые преступления.

"Если вы начнете войну и аннексируете чужую территорию – мы обозначим ее как вашу в наших приложениях. Если протестующие досаждают вашему авторитарному режиму – мы просто удалим приложения, которые помогают протестующим. Потому что мы разделяем ваши ценности. Мы знаем, что хлеб ценнее свободы. Apple – поддерживаем диктатуры", — сказано в атирекламе.

Авторы попытались привлечь внимание к публичным заявлениям компании Apple, которая игнорирует кровавые режимы России и Китая.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер сообщила, что корпорация в приложении Погода обозначила захваченный Крым "российским" только для российских пользователей из-за нового закона России.

Также из-за "передачи" Крыма России посольство Украины в США обратилось к Apple и к Госдепартаменту - от корпорации потребовали исправить некорректное обозначение полуострова. Позже в Штатах Apple пригрозили санкциями.

Напомним, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.