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Евродепутаты засыпали Apple письмами из-за признания Крыма частью РФ

7 декабря 2019, 19:06

Политики призвали компанию к корректности.

Евросоюз, Европарламент
Евросоюз, Европарламент / Reuters

Свыше десяти депутатов Европейского парламента обратились к руководству компании Apple с письмом, в котором указали на принадлежность Крыма Украине и попросили корректно указывать принадлежность полуострова в приложениях Apple Maps и Weather.

Как сообщает Европейская правда, инициировал обращение глава группы Друзья европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус.

Каждый парламентарий писал собственное письмо Apple и отправлял в компанию, чтобы большим количеством привлечь внимание. В представительстве Украины в ЕС отметили, что уже отправлено 15 писем.  Депутаты указывали, что решение Apple показывать Крым частью России для российских пользователей – это уступка Кремлю.

"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта очень тревожное - международное право должно цениться выше, чем прибыль", - говорится в письме.

Читайте такжеВопрос Крыма: Пристайко рекомендовал Apple не лезть в политику"Наше сообщение является четким: ни одна страна не может стоять выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу, что такие частные компании как Applе готовы подрывать указанные законы, чтобы поддерживать потребительские отношения с РФ", - добавляют евродепутаты.

Авторы писем попросили компанию внести соответствующие корректировки о Крыме и стать образцом не только в развитии технологий, но в вопросе этики.

"Невозможно игнорировать страдания населения Крыма под российской аннексией, включая случай Олега Сенцова, крымскотатарского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году после 5 лет несправедливого заключения. Многие другие крымские политические заключенные остаются заключенными в России по сфабрикованным обвинениям", - говорится в письме.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер сообщила, что корпорация в приложении Погода обозначила захваченный Крым "российским" только для российских пользователей из-за нового закона России.

Также из-за "передачи" Крыма России посольство Украины в США обратилось к Apple и к Госдепартаменту - от корпорации потребовали исправить некорректное обозначение полуострова. Позже в Штатах Apple пригрозили санкциями.

Напомним, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.

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