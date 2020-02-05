Наибольший резонанс произвела двух- и трехмодульная камера, занимающая почти половину задней панели. Но еще одно изменение, которое нельзя пропустить — это новый процессор А13 Bionic. Его расширенный функционал и быстродействие гарантируют стабильную работу гаджета. Производители заявили, что этот чипсет — самый эффективный среди аналогов. О наиболее важных фишках последнего процессора от яблочного производителя мы и поговорим.

Технические характеристики

Основным достоинством смартфонов Apple всегда было быстродействие. Именно чипсет играет тут ключевую роль. Среди главных параметров нового процессора выделяют:

● количество ядер — 6 (четыре вычислительных 4x 1.6 ГГц, два производительности 2x 2.66 ГГц);

● нейропроцессор — 8-ядерный;

● техпроцесс — 7 нм;

● количество транзисторов —8,5 млрд.;

● частота — 2660 МГц;

● машинное обучение;

● графический процессор — 4 ядра.

Чипсет получился быстрее предыдущего поколения, кроме того производители уделили внимание вопросам энергоэффективности, за счет чего работа процессора требует минимум электроэнергии.

Главные особенности А13 Bionic

Быстродействие последнего яблочного чипсета выросло на 20 % по всем направлениям (включая и графическую составляющую), если сравнивать с 12 версией. Благодаря этому А13 Bionic утвердил статус компании Apple, как изготовителя самых производительных гаджетов.

Для выполнения обычных задач в процессоре задействуется четыре вычислительных ядра. Они справляются с большинством процессов, не перегружая смартфон. Для работы со сложными вычислительными задачами используется пара ядер производительности. Если в элементах микросхемы нет нужды, они отключаются от питания. 8,5 млрд транзисторов (6,9 млрд в предыдущей версии) увеличивают возможности смартфона в плане производительности и обработки графических материалов.

Помимо впечатляющих технических параметров, увеличилась и энергоэффективность (на 40 %). Обычная версия работает до 4 часов дольше iPhone XS, а модель Pro Max — до 5 часов, в сравнении с предыдущей флагманской версией.

Согласно утверждениям Apple, у А13 Bionic самая лучшая платформа машинного обучения. За ее работу отвечает 8-ядерный нейропроцессор Neural Engine. Главное нововведение — это ускорители, позволяющие решать задачи в 6 раз быстрее, чем раньше. ЦП способен выполнять 1 трлн операций каждую секунду. Благодаря контроллеру машинного обучения составляется план работы всех трех процессоров, что дает возможность добиться оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью.

В чем плюсы для смартфона

Кроме быстродействия и экономичного потребления электроэнергии, А13 Bionic открывает перед пользователями iPhone 11 ряд возможностей:

● обработка разговорного языка;

● съемка видеороликов в формате 4К при 60 fps;

● анимация персонажей в приложениях, которые поддерживают дополненную реальность;

● мгновенная адаптация света при съемке;

● улучшенный отклик сенсора и т. д.

А13 Bionic — был ли прорыв

Процессор стал быстрее, экономичнее, эффективнее. Чипсеты 13 поколения — это максимально улучшенная предыдущая версия. Возможно, для решения повседневных задач такое быстродействие не требуется, но для высококачественной съемки, тяжелых игр и других ресурсоемких задач А13 Bionic — самый лучший вариант. Приобрести телефоны на базе этого процессора можно на Comfy.ua.