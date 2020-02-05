"Очень вовремя всрались": Яндекс не работает 2020 – что случилось

Почему не работает Яндекс сегодня 2020 – что делать

Днем 5 февраля многие пользователи всполошились: почему не работает Яндекс сегодня 2020? Не работает Яндекс поиск, и даже Яндекс почта не работает 2020 из-за сбоев.

К слову, именно на почтовый ящик приходится самый большой процент проблем. Самые частые проблемы: 70% – с почтой, 27% – не открывается страница Яндекс и лишь 1% – с сервисом Яндекс.Деньги. Это данные, которые зафиксировал сервис Downdetector. Судя по ним, хуже всего дела обстоят на западе России.

На то, что Яндекс не работает, жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новогорода, Перми, Самары, Екатеринбуга, Уфы и других городов.

В соцсетях пользователи сообщают про сбои сервисов Яндекс.Такси, Яндекс.Диск, Яндекс.Драйв, Яндекс.Карты. У некоторых не работает станция и помощник Алиса.

Пользователи, мягко говоря, недовольны сложившейся ситуацией. Люди пишут: "Очень вовремя всрались, когда я с пакетами из супермаркета домой собрался ехать. Них*ра не удивлен, косячки регулярно на всех сервисах, радует, что исправляют быстро", "Третий день кряду отлично так ох*реваю с того, что дает Яндекс. Музыка в ежедневной подборке" и т. п.

В Яндексе наличие проблем признали – и попросили терпеливо подождать их решения.

"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей", – сообщила пресс-служба Яндекса.

При этом причины сбоя в компании не раскрыли. Что делать, кроме как ждать, пока непонятно.

Ранее, 27 января, сообщалось, что не работает почтовый ящик Mail.ru. Не работал Mail.ru на андроиде и в Chrome из-за масштабного сбоя.