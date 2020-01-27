Не работает почтовый ящик Mail.ru – что случилось с сервисом

Почему не открывается почта Майл Ру сегодня – Mail Ru не работает 2020 / 74.ru

Mail Ru не работает сегодня, 27 января 2020. Из-за массового сбоя не работает Mail.ru на андроиде и не открывается mail.ru в Chrome, жалуются пользователи.

По данным сервиса Downdetector, не грузится почта Mail.ru примерно с 10:00 по Москве. Количество отчетов о сбоях уже перевалило за 17000. Чаще всего жалуются н6а невозможность воспользоваться почтой пользователи из Москвы, Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Самары.

Читайте такжеSinoptik и почта ukr.net не работали около двух часов: что произошлоЛюди жалуются, что не работает почтовый ящик Mail.ru – ошибка 500 появляется при попытке входа. Затем появляется сообщение, что по техническим причинам сервис недоступен.

В техподдержке Mail.ru подтвердили, что проблемы со входом в аккаунт есть. И заверили, что над их устранением уже работают.

В компании сбой связали с недавним обновлением почты. И заверили, что сегодняшний сбой никак данные пользователей не повлияет: данные не пострадают.

В то же время пользователи Twitter, аккаунты которых подвязаны к mail.ru, также жалуются на проблемы.

"Почта на mail.ru — это наказание. Работа всего офиса встала. Уже час невозможно ни связаться с клиентами, ни отработать заявки. Спасибо, что лежим", "Проблема у всех, как на корп ящиках так и на личных", – жалуются люди.

Напомним, 14 января ВКонтакте произошел сбой. ВКонтакте либо не загружался вовсе, либо грузил страницы слишком долго.