Apple замедляла свои смартфоны и поплатилась огромным штрафом

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Правительство Франции обязало компанию Apple выплатить штраф в размере 25 миллионов евро. Все из-за скандала вокруг намеренного замедления работы старых моделей iPhone.

Доказательства подобного всплыли в 2017 году. Тогда выяснилось, что Apple через обновления программного обеспечения намеренно замедляет работу своих старых смартфонов. Это породило теорию, что компания таким агрессивным методом призывает переходить на топовые модели iPhone.

В декабре 2017-го Apple официально заявила, что телефоны и правда замедляют, но лишь для того, чтобы продлить срок их использования. Связали подобное с износом батарей, который может привести к произвольным выключениям телефона и его нестабильной работе.

Но генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) решил, что Apple должна была заранее предупредить покупателей Айфонов о возможности их будущего замедления при установке обновлений iOS. Потому компания и должна теперь выплатить многомиллионный штраф.

Сейчас Apple работает над новой серией смартфонов. В сети уже много слухов о технических характеристиках iPhone 12. Также компания собрала особую команду инженеров, которая будет работать над секретным проектом.