Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику

Главные герои игры Sonic Mania / Sega

Новая Steam распродажа посвящена вечно неунывающему и крайне быстрому ежику по имени Соник. Игры про него и его друзей сейчас продаются по отличным скидкам.

Учитывая, что совсем недавно в прокат вышел Соник в кино, то сейчас самый лучший момент, чтобы ознакомиться с играми. Ведь именно с них и началась легендарная франшиза.

Собрали для вас лучшие скидки и предложения с этой распродажи Steam.

Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle - 1033 гривны (было 4411 гривен)

Sonic Mania - 101 гривна (было 299 гривен)

Sonic Mania - Encore DLC - 49 гривен (было 99 гривен)

Team Sonic Racing - 262 гривны (было 1049 гривен)

Sonic Forces - 149 гривен (было 599 гривен)

Скриншот из игры Sonic Mania / Sega

Sonic The Hedgehog - 24 гривны (было 99 гривен)

Sonic The Hedgehog 2 - 24 гривны (было 99 гривен)

Sonic 3 & Knuckles - 24 гривны (было 99 гривен)

Sonic the Hedgehog 4: Episode I - 42 гривны (было 169 гривен)

Sonic the Hedgehog 4: Episode II - 42 гривны (было 169 гривен)

Скриншот из игры Sonic Forces / Sega

Sonic Generations Collection - 69 гривен (было 279 гривен)

Sonic Lost World - 94 гривны (было 379 гривен)

Sonic Adventure 2 - 42 гривны (было 169 гривен)

Sonic & SEGA All-Stars Racing - 42 гривны (было 169 гривен)

Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection - 69 гривен (было 279 гривен)

Арт из игры Sonic Generations / Sega

Распродажа Стим про Соника завершится 21 февраля.

У нас есть рецензия на Соник в кино, в которой мы рассказываем, стоит ли смотреть фильм про сверхзвукового ежа.

Все скидки Steam на игры про Соника доступны на странице распродажи.