В PS Store началась распродажа со скидками на GTA V, Metro Exodus и другие отличные игры

Распродажа получила название "Настоящие фавориты", а продают на ней по сниженным ценам действительно громкие игры.
В магазине PS Store началась новая распродажа, во время которой PS4 игры можно купить по доступным ценам. Распродажа получила название "Настоящие фавориты", а предлагают на ней громкие хиты.
Собрали для вас лучшие предложения, которые есть на новой PS4 распродаже.
- Star Wars Jedi: Fallen Order - 1349 гривен (было 2199 гривен)
- Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - 499 гривен (было 1199 гривен)
- Star Wars Battlefront II - 499 гривен (было 799 гривен)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1049 гривен (было 2899 гривен)
- Need for Speed Heat - 1049 гривен (было 2199 гривен)
- Assassin's Creed Odyssey - 879 гривен (было 1899 гривен)
- Ведьмак 3: Дикая Охота GOTY - 499 гривен (было 1349 гривен)
- Uncharted 4: A Thief’s End - 419 гривен (было 649 гривен)
- Call of Duty: Black Ops 4 - 659 гривен (было 1999 гривен)
- Borderlands 3: Deluxe Edition - 1199 гривен (было 2499 гривен)
- The Crew 2: Gold Edition - 799 гривен (было 2599 гривен)
- Metro Exodus: Gold Edition - 1049 гривен (было 2499 гривен)
- A Way Out - 499 гривен (было 1049 гривен)
- DayZ - 999 гривен (было 1699 гривен)
- No Man's Sky - 539 гривен (было 1199 гривен)
- Тройной набор Crash + Spyro - 1829 гривен (было 3049 гривен)
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection - 589 гривен (было 1168 гривен)
- Assassin's Creed Origins - 649 гривен (было 1899 гривен)
- Bloodborne - 489 гривен (было 1049 гривен)
- Far Cry 5: Gold Edition - 789 гривен (было 2499 гривен)
- Until Dawn - 419 гривен (было 649 гривен)
- inFamous: Second Son - 399 гривен (было 649 гривен)
- Injustice 2: Legendary Edition - 799 гривен (было 1799 гривен)
- GreedFall - 949 гривен (было 1499 гривен)
- LittleBigPlanet 3 - 399 гривен (было 649 гривен)
PS Store распродажа закончится 5 марта.
Напоминаем, что в PS Plus бесплатные игры месяца - трилогия BioShock, Sims 4 и Firewall Zero Hour.
Все PS Store скидки доступны на странице распродажи.