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В PS Store началась распродажа со скидками на GTA V, Metro Exodus и другие отличные игры

19 февраля 2020, 16:39

Распродажа получила название "Настоящие фавориты", а продают на ней по сниженным ценам действительно громкие игры.

Скриншот из игры Bloodborne
Скриншот из игры Bloodborne / From Software

В магазине PS Store началась новая распродажа, во время которой PS4 игры можно купить по доступным ценам. Распродажа получила название "Настоящие фавориты", а предлагают на ней громкие хиты.

Собрали для вас лучшие предложения, которые есть на новой PS4 распродаже.

  • Star Wars Jedi: Fallen Order - 1349 гривен (было 2199 гривен)
  • Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - 499 гривен (было 1199 гривен)
  • Star Wars Battlefront II - 499 гривен (было 799 гривен)
  • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1049 гривен (было 2899 гривен)
  • Need for Speed Heat - 1049 гривен (было 2199 гривен)
Скриншот из игры
Скриншот из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar
  • Assassin's Creed Odyssey - 879 гривен (было 1899 гривен)
  • Ведьмак 3: Дикая Охота GOTY - 499 гривен (было 1349 гривен)
  • Uncharted 4: A Thief’s End - 419 гривен (было 649 гривен)
  • Call of Duty: Black Ops 4 - 659 гривен (было 1999 гривен)
  • Borderlands 3: Deluxe Edition - 1199 гривен (было 2499 гривен)
Кадр из игры Borderlands 3
Кадр из игры Borderlands 3 / Gearbox
  • The Crew 2: Gold Edition - 799 гривен (было 2599 гривен)
  • Metro Exodus: Gold Edition - 1049 гривен (было 2499 гривен)
  • A Way Out - 499 гривен (было 1049 гривен)
  • DayZ - 999 гривен (было 1699 гривен)
  • No Man's Sky - 539 гривен (было 1199 гривен)
Арт игры
Арт игры No Man's Sky / Hello Games
  • Тройной набор Crash + Spyro - 1829 гривен (было 3049 гривен)
  • Assassin’s Creed: The Ezio Collection - 589 гривен (было 1168 гривен)
  • Assassin's Creed Origins - 649 гривен (было 1899 гривен)
  • Bloodborne - 489 гривен (было 1049 гривен)
  • Far Cry 5: Gold Edition - 789 гривен (было 2499 гривен)
Скриншот из игры Far Cry 5 / Ubisoft
  • Until Dawn - 419 гривен (было 649 гривен)
  • inFamous: Second Son - 399 гривен (было 649 гривен)
  • Injustice 2: Legendary Edition - 799 гривен (было 1799 гривен)
  • GreedFall - 949 гривен (было 1499 гривен)
  • LittleBigPlanet 3 - 399 гривен (было 649 гривен)
Скриншот из игры
Скриншот из игры LittleBigPlanet 3/ Media Molecule

PS Store распродажа закончится 5 марта.

Напоминаем, что в PS Plus бесплатные игры месяца - трилогия BioShock, Sims 4 и Firewall Zero Hour.

Все PS Store скидки доступны на странице распродажи.

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