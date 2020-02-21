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В PS Store стартовала распродажа ярких и крутых японских игр для PlayStation 4

21 февраля 2020, 14:51

Многие хиты Японии вроде Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 и Dark Souls можно взять по очень хорошим ценам.

Арт по игре Persona 5
Арт по игре Persona 5 / Atlus

В PS Store (ПС Стор) стартовала новая распродажа. На этот раз она посвящена крутым играм из Японии для PlayStation 4 (PS4, ПС4). Учитывая, что именно японские студии создают одни из лучших видеоигр, вам явно будет, что себе выбрать.

Собрали для вас лучшие скидки и предложения, которые предоставляет новая PlayStation 4 распродажа.

  • Resident Evil 2 Remake - 649 гривен (было 1199 гривен)
  • NieR: Automata Game of the YoRHa Edition - 599 гривен (было 1199 гривен)
  • Monster Hunter World - 499 гривен (было 949 гривен)
  • Devil May Cry 5 - 649 гривен (было 1399 гривен)
  • Kingdom Hearts (все части) - 599 гривен (было 1999 гривен)
Кадр из игры Devil May Cry 5
Кадр из игры Devil May Cry 5 / Capcom
  • Dragon Ball FighterZ - 499 гривен (было 1999 гривен)
  • Tekken 7 - 399 гривен (было 1499 гривен)
  • Code Vein - 1049 гривен (было 1999 гривен)
  • Dark Souls III - 399 гривен (было 1499 гривен)
  • Persona 5 - 459 гривен (было 1999 гривен)
Кадр из игры Dark Souls III
Кадр из игры Dark Souls III / From Software
  • Final Fantasy XV Royal Edition - 524 гривны (было 1049 гривен)
  • Judgment - 949 гривен (было 1799 гривен)
  • Catherine: Full Body - 799 гривен (было 1799 гривен)
  • Naruto to Boruto: Shinobi Striker - 799 гривен (было 1999 гривен)
  • One Piece World Seeker - 949 гривен (было 1999 гривен)
Кадр из игры
Кадр из игры One Piece World Seeker / Bandai Namco
  • Street Fighter V - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Dead or Alive 6 - 799 гривен (было 1999 гривен)
  • Resident Evil 6 - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Resident Evil 5 - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Resident Evil 4 - 259 гривен (было 649 гривен)
Кадр из игры Resident Evil 6
Кадр из игры Resident Evil 6 / Capcom
  • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 474 гривны (было 949 гривен)
  • Resident Evil 7 Gold Edition - 799 гривен (было 1499 гривен)
  • Nioh - 399 гривен (было 649 гривен)
  • Nioh Complete Edition - 499 гривен (было 1199 гривен)
  • Final Fantasy XII The Zodiac Age - 749 гривен (было 1499 гривен)
Арт игры Resident Evil 7
Арт по игре Resident Evil 7 / Capcom

PS Store распродажа закончится 7 марта. Успейте до этого времени взять приглянувшиеся игры.

Кстати, именно на японской выставке точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X.

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