В PS Store стартовала распродажа ярких и крутых японских игр для PlayStation 4

Многие хиты Японии вроде Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 и Dark Souls можно взять по очень хорошим ценам.
В PS Store (ПС Стор) стартовала новая распродажа. На этот раз она посвящена крутым играм из Японии для PlayStation 4 (PS4, ПС4). Учитывая, что именно японские студии создают одни из лучших видеоигр, вам явно будет, что себе выбрать.
Собрали для вас лучшие скидки и предложения, которые предоставляет новая PlayStation 4 распродажа.
- Resident Evil 2 Remake - 649 гривен (было 1199 гривен)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition - 599 гривен (было 1199 гривен)
- Monster Hunter World - 499 гривен (было 949 гривен)
- Devil May Cry 5 - 649 гривен (было 1399 гривен)
- Kingdom Hearts (все части) - 599 гривен (было 1999 гривен)
- Dragon Ball FighterZ - 499 гривен (было 1999 гривен)
- Tekken 7 - 399 гривен (было 1499 гривен)
- Code Vein - 1049 гривен (было 1999 гривен)
- Dark Souls III - 399 гривен (было 1499 гривен)
- Persona 5 - 459 гривен (было 1999 гривен)
- Final Fantasy XV Royal Edition - 524 гривны (было 1049 гривен)
- Judgment - 949 гривен (было 1799 гривен)
- Catherine: Full Body - 799 гривен (было 1799 гривен)
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker - 799 гривен (было 1999 гривен)
- One Piece World Seeker - 949 гривен (было 1999 гривен)
- Street Fighter V - 259 гривен (было 649 гривен)
- Dead or Alive 6 - 799 гривен (было 1999 гривен)
- Resident Evil 6 - 259 гривен (было 649 гривен)
- Resident Evil 5 - 259 гривен (было 649 гривен)
- Resident Evil 4 - 259 гривен (было 649 гривен)
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 474 гривны (было 949 гривен)
- Resident Evil 7 Gold Edition - 799 гривен (было 1499 гривен)
- Nioh - 399 гривен (было 649 гривен)
- Nioh Complete Edition - 499 гривен (было 1199 гривен)
- Final Fantasy XII The Zodiac Age - 749 гривен (было 1499 гривен)
PS Store распродажа закончится 7 марта. Успейте до этого времени взять приглянувшиеся игры.
Кстати, именно на японской выставке точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X.