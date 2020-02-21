В PS Store стартовала распродажа ярких и крутых японских игр для PlayStation 4

Арт по игре Persona 5 / Atlus

В PS Store (ПС Стор) стартовала новая распродажа. На этот раз она посвящена крутым играм из Японии для PlayStation 4 (PS4, ПС4). Учитывая, что именно японские студии создают одни из лучших видеоигр, вам явно будет, что себе выбрать.

Собрали для вас лучшие скидки и предложения, которые предоставляет новая PlayStation 4 распродажа.

Resident Evil 2 Remake - 649 гривен (было 1199 гривен)

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition - 599 гривен (было 1199 гривен)

Monster Hunter World - 499 гривен (было 949 гривен)

Devil May Cry 5 - 649 гривен (было 1399 гривен)

Kingdom Hearts (все части) - 599 гривен (было 1999 гривен)

Кадр из игры Devil May Cry 5 / Capcom

Dragon Ball FighterZ - 499 гривен (было 1999 гривен)

Tekken 7 - 399 гривен (было 1499 гривен)

Code Vein - 1049 гривен (было 1999 гривен)

Dark Souls III - 399 гривен (было 1499 гривен)

Persona 5 - 459 гривен (было 1999 гривен)

Кадр из игры Dark Souls III / From Software

Final Fantasy XV Royal Edition - 524 гривны (было 1049 гривен)

Judgment - 949 гривен (было 1799 гривен)

Catherine: Full Body - 799 гривен (было 1799 гривен)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - 799 гривен (было 1999 гривен)

One Piece World Seeker - 949 гривен (было 1999 гривен)

Кадр из игры One Piece World Seeker / Bandai Namco

Street Fighter V - 259 гривен (было 649 гривен)

Dead or Alive 6 - 799 гривен (было 1999 гривен)

Resident Evil 6 - 259 гривен (было 649 гривен)

Resident Evil 5 - 259 гривен (было 649 гривен)

Resident Evil 4 - 259 гривен (было 649 гривен)

Кадр из игры Resident Evil 6 / Capcom

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 474 гривны (было 949 гривен)

Resident Evil 7 Gold Edition - 799 гривен (было 1499 гривен)

Nioh - 399 гривен (было 649 гривен)

Nioh Complete Edition - 499 гривен (было 1199 гривен)

Final Fantasy XII The Zodiac Age - 749 гривен (было 1499 гривен)

Арт по игре Resident Evil 7 / Capcom

PS Store распродажа закончится 7 марта. Успейте до этого времени взять приглянувшиеся игры.

Кстати, именно на японской выставке точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X.